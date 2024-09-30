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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

毀滅性颶風海倫肆虐 美東南部已89死仍逾270萬戶停電

中央社／ 邁阿密29日綜合外電報導

颶風海倫肆虐美國東南部各州，摧毀道路和橋梁，對從佛羅里達州到維吉尼亞州帶來災難性洪水，今天仍有逾270萬戶停電，已知造成89人喪生。復原和大規模清理工作今天展開。

路透社根據地方和州政府官員提供的數據進行統計，颶風海倫（Hurricane Helene）至少造成69人死亡，官員擔心仍有罹難者遺體尚未被發現。有線電視新聞網（CNN）報導，南卡羅來納州、佛州、喬治亞州、北卡羅來納州、維吉尼亞州已有至少89人喪命。

法新社報導，毀滅性颶風海倫肆虐，造成道路淹水、停電和其他危害，風暴造成嚴重災損，強風暴雨使得部分城鎮儼然已從地圖上消失，截至今天仍有逾270萬戶停電。當局指出，搜救人員今天奮力設法盼能對有需要的災民提供援助。

聯邦緊急事故管理總署（Federal Emergency Management Agency）的摩爾－麥樂（Lori Moore-Merrell）說：「地方、州和聯邦人員的搜救工作持續中。道路目前仍因積水和其也危害而嚴重封閉，阻礙復電、殘骸清理、搜救和災損評估等工作。」

國家氣象局（National Weather Service）局長葛蘭姆（Ken Graham）表示，由於水壩潰決造成風險，北卡羅來納州西部今天還有3處地點洪水依舊湍急。

他表示，災區天氣情況預計要到10月1日左右才可望緩和。

美國紅十字會（American Red Cross）的皮巴（Jennifer Pipa）表示，數以千計災民持續向紅十字會收容中心尋求協助。

停電 颶風

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