白宮：雖然認為沒人會哀悼納斯拉勒之死 但我們為平民喪生哀悼

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國白宮國安發言人柯比18日在白宮記者會和記者交談。路透
美國白宮國安發言人柯比18日在白宮記者會和記者交談。路透

美國白宮國安發言人柯比（John Kirby）29日在CNN節目「國情咨文」（State of the Union）上，針對以色列空襲黎巴嫩貝魯特人口密集區，擊斃真主黨領袖納斯拉勒表示，儘管「沒有人會為納斯拉勒的死哀悼，但我們確實為任何平民的死亡表示哀悼」。

柯比說：「我認為沒有人會為納斯拉勒離世哀悼，他是個眾所皆知的恐怖分子，一個雙手沾滿美國人的鮮血，以及以色列人的鮮血的人。真主黨是個恐怖組織，他還是這個恐怖組織的領袖。而我認為，沒有他四處走動，人們會更安全。」

柯比也被問及擊斃納斯拉勒的那場空襲所造成的平民傷亡，他則說，「我們現在無法量化這個數據」。柯比表示：「我們正就此事與以方保持聯繫。每一位平民的死都是悲劇。而且，我再說一次，儘管確實沒人會哀悼納斯拉勒之死，但我們確實為任何平民的死表示哀悼。」

黎巴嫩政府指出，自以色列上周加強空襲黎巴嫩以來，超過千名民眾喪生。

儘管柯比沒有評論以國決策過程，但他強調美國和總統拜登正持續推動外交途徑和停火。他說：「我認為，我們同意的是，需要努力緩和局勢。」

空襲 美國 黎巴嫩

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