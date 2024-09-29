美國喬治亞州大型槍店爆槍擊 2員警傷、嫌犯當場遭擊斃

位於美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）郊區的1間槍枝大型零售店今天發生槍擊事件，警方與男性槍手駁火後，槍手遭當場擊斃。

美聯社報導，喬治亞州士麥納（Smyrna）警察局長茲貢克（Keith Zgonc）表示，警方於午夜前後獲報趕往「戶外探險」（Adventure Outdoors）商店調查槍擊與盜竊事件，並在店內發現該名男性嫌犯。這間商店的槍枝庫存量高達1萬8000多支。

茲貢克說，「警察趕抵現場後在店內遇到1名槍手…槍手和現場的警察爆發槍戰」，之後2名員警受傷，嫌犯遭擊斃。

警方尚未公布已故嫌犯姓名。茲貢克表示，受傷警員已送醫治療，應無生命危險。

茲貢克指出，「我們還不確定他（槍手）闖入商店的理由為何」，且警方認為他沒有同夥。

柯布郡警察局長范胡澤（Stuart Van Hoozer）表示，稍早由於局勢不明，大批柯布郡警員也趕赴現場，支援士麥納警方。

他說，「只要有1名同僚受傷，就會有很多警察趕來。當時我們還不知道會面對什麼樣的情況，也不知道有多少槍手…我們只知道他們在1家槍店，裡面有很多武器。」