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颶風海倫肆虐美國至少64死 拜登指示加快援助

中央社／ 亞特蘭大28日綜合外電報導
佛州西北部大彎地區裴瑞鎮一戶人家的汽車被颶風海倫吹倒的樹幹壓垮。(路透)
佛州西北部大彎地區裴瑞鎮一戶人家的汽車被颶風海倫吹倒的樹幹壓垮。(路透)

颶風「海倫」肆虐美國東南部，當局面臨災後清理的艱鉅任務。這是侵襲美國威力最強、恐成代價最高的風暴之一，目前造成至少64死，總統拜登指示加快援助受災戶。

路透社報導，私人氣象預報服務公司AccuWeather氣象學家波特（Jonathan Porter）表示，海倫（HurricaneHelene）肆虐造成的災損估計在950億美元到1100億美元之間，可能使這場風暴成為美國現代史上損失最慘重的風暴之一。

4級颶風海倫26日晚間以時速140英里（225公里）的風速，在佛羅里達州大彎地區（Big Bend）登陸，並從當地迅速穿越喬治亞州。

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）今天說，從空中俯瞰滿目瘡痍的房屋和公路，「看起來就像被炸彈炸過一樣」。

海倫昨晚減弱為後熱帶氣旋，繼續在多州帶來大雨，引發大規模洪水，可能導致水壩潰決，淹沒整個城鎮。

總統拜登今天表示：「我們看到颶風海倫肆虐帶來的巨大破壞，（第一夫人）吉兒（Jill Biden）和我會繼續為所有失去親人的人以及受這場風暴影響的每個人祈禱。」

白宮表示，聯邦緊急事故管理總署（FEMA）署長克瑞斯維爾（Deanne Criswell）和國土安全顧問薛伍德-藍道爾（Liz Sherwood-Randall）向拜登簡報了人員傷亡和風暴對多個州的影響，拜登指示繼續集中精力，加快對受災戶援助並加快災後重建，包括立刻向北卡羅來納部署更多搜救隊。

截至今天下午，5州至少有300萬用戶仍然停電，當局警告可能需要幾天才能完全復電。停電最嚴重的是南卡羅來納州，有超過100萬戶家庭和企業斷電，喬治亞州則有75萬戶。

根據國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Weather Prediction Center），北卡羅來納州西部降雨最為驚人，揚西郡（Yancey County）密契爾山（Mount Mitchell）降雨量接近760毫米。

拜登 美國 風暴

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