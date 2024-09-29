颶風海倫肆虐美國至少64死 拜登指示加快援助

颶風「海倫」肆虐美國東南部，當局面臨災後清理的艱鉅任務。這是侵襲美國威力最強、恐成代價最高的風暴之一，目前造成至少64死，總統拜登指示加快援助受災戶。

路透社報導，私人氣象預報服務公司AccuWeather氣象學家波特（Jonathan Porter）表示，海倫（HurricaneHelene）肆虐造成的災損估計在950億美元到1100億美元之間，可能使這場風暴成為美國現代史上損失最慘重的風暴之一。

4級颶風海倫26日晚間以時速140英里（225公里）的風速，在佛羅里達州大彎地區（Big Bend）登陸，並從當地迅速穿越喬治亞州。

喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）今天說，從空中俯瞰滿目瘡痍的房屋和公路，「看起來就像被炸彈炸過一樣」。

海倫昨晚減弱為後熱帶氣旋，繼續在多州帶來大雨，引發大規模洪水，可能導致水壩潰決，淹沒整個城鎮。

總統拜登今天表示：「我們看到颶風海倫肆虐帶來的巨大破壞，（第一夫人）吉兒（Jill Biden）和我會繼續為所有失去親人的人以及受這場風暴影響的每個人祈禱。」

白宮表示，聯邦緊急事故管理總署（FEMA）署長克瑞斯維爾（Deanne Criswell）和國土安全顧問薛伍德-藍道爾（Liz Sherwood-Randall）向拜登簡報了人員傷亡和風暴對多個州的影響，拜登指示繼續集中精力，加快對受災戶援助並加快災後重建，包括立刻向北卡羅來納部署更多搜救隊。

截至今天下午，5州至少有300萬用戶仍然停電，當局警告可能需要幾天才能完全復電。停電最嚴重的是南卡羅來納州，有超過100萬戶家庭和企業斷電，喬治亞州則有75萬戶。

根據國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心（Weather Prediction Center），北卡羅來納州西部降雨最為驚人，揚西郡（Yancey County）密契爾山（Mount Mitchell）降雨量接近760毫米。