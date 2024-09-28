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美加澳有賣！哈佛研發25美元鼻噴劑 擊退流感新冠防護力99%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
哈佛大學科學家已研發出一款25美元的鼻噴劑，號稱能中和流感、感冒和新冠肺炎病毒的活性，而且幾乎100%有效。圖／路透
哈佛大學科學家已研發出一款25美元的鼻噴劑，號稱能中和流感、感冒和新冠肺炎病毒的活性，而且幾乎100%有效。圖／路透

哈佛大學科學家已研發出一款25美元的鼻噴劑，號稱能中和流感、感冒和新冠肺炎病毒的活性，而且幾乎100%有效。如果這款目前以個人護理銷售的鼻噴劑真的那麼有效，在這個病毒滿天飛的時節勢必大賣。

Marketwatch報導，研究員最近在學術期刊「先進材料」（Advanced Materals）上發表了一篇同儕審查論文，宣稱這款噴劑保護鼻腔，能「捕捉空氣傳播的呼吸道飛沫大顆粒，充當抵抗形形色色病毒與細菌入侵的一道實體障礙，同時迅速中和其活性，有效率超過99.99%」。

換句話說，這款鼻噴劑標榜能在病毒與細菌通常進入人體的第一道關卡--鼻子--就把它們擋下來。

但有些細節須注意。上述研究是在實驗室執行，且實驗對象是老鼠，不是人類。而且，此噴劑並未通過食品藥物管理局（FDA）繁複的審查過程，所以並非正式核可的醫療用品，只能當個人護理產品銷售。研究員用3D列印的人鼻模型，來試驗這款鼻噴劑的效用。

但這消息仍令人振奮：產品價格便宜，成分無害，而且在秋冬流感流行季節，或許有助於降低傳染感冒或流感的風險。

哈佛研究員卡普接受MarketWatch訪問時說：「在我們實驗室研究時，這款鼻噴劑能降低病毒與細菌載量，包括A型和B型流感、新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）、呼吸道融合病毒（RSV）、腺病毒（adenovirus），以及一款細菌性肺炎，有效率超過99.99%，而且停留在鼻腔內八小時有效。」

這群研究員聲稱，這是第一款保護力幾近百分之百的鼻噴劑。先前的噴劑提供20%~70%的保護力。

這款新噴劑名稱是「病原體捕捉與中和噴劑」（Pathogen Capture and Neutralizing Spray，PCANS），但以「Profi」作為產品名稱行銷。

哈佛大學助理教授賈西表示，「Profi」的製造成分包括：果膠（pectin）、結蘭膠（gellan）、聚山梨醇酯80（ polysorbate 80）、苯扎氯銨（benzalkonium chloride），以及苯乙醇（phenethyl alcohol）。上述成分都在FDA的「非活性成分資料庫」內，而且「大致被認可為安全」成分。

哈佛研究表示，由於通過監管機關核可的過程繁複且曠日廢時，決定不尋求FDA核准為醫藥用品，而是以個人護理產品行銷。他們說：「因為成分的性質...我們無需作臨床試驗（我們也不宣稱有任何醫療效果--而是以個人護理用品/化妝品接受監管）。」

「Profi」噴劑目前在美國、加拿大和澳洲銷售。

哈佛大學 新型冠狀病毒 流感

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