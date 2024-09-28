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影／女駕駛差點滅頂！福斯記者中斷連線 涉水救人畫面曝光
美聯社報導，颶風海倫強襲美國東南部，連續豪雨造成多地洪災氾濫，福斯電視台（FOX）一名氣象記者27日在亞特蘭大報導即時災情時，驚見一名女子受困車內，緊急中斷直播現場，義無反顧涉水救出差點滅頂的女子。
福斯電視台氣象記者狄倫（Bob Van Dillen）27日在喬治亞州亞特蘭大進行即時連線，意外發現一名女性駕駛因不小心開進淹水區域，整輛汽車快要淹沒，當時還在車內的女子大聲呼救、幾乎滅頂。狄倫趕忙撥打911緊急電話，並且回應女子很快會獲救。
隨後，狄倫對鏡頭表示，「現在發生狀況了，我們稍後回來，我要去看看能不能幫上這位女士」，接著畫面可見狄倫揹著女子涉水回到安全的地方
狄倫事後受訪描述，他先將褲子口袋的錢包拿出來，然後走進淹水區，發現水深及胸，「她還被困在車子裡，而水位也不斷上升到車子高度，她在車裡幾乎被淹到脖子處」。
狄倫清楚自己有報導新聞的專業責任，但考慮到水位不斷上升，且不清楚緊急人員何時抵達，面對他人生命受到潛在威脅，他認為應該挺身而出救人。
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