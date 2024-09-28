機師請客！美聯航緊急轉降延誤數小時 機師掏腰包請150乘客吃披薩

紐約郵報報導，美國聯合航空一架客機突發醫療狀況緊急轉降，造成機上150名乘客在新墨西哥機場滯留數小時，由於當時機場餐廳大多關閉，機師自掏腰包訂了30盒披薩請客，驚喜之舉令在場乘客大呼暖心。

聯合航空一架原定13日從加州舊金山往德州休士頓班機，起飛不久後突發緊急狀況，一名乘客昏厥在洗手間，急需醫療協助。機師遂決定轉降新墨西哥州。

此舉導致該機上百名旅客滯留阿布奎基國際機場數小時，儘管聯航最初向乘客提供15美元食品券，但是當時機場內多數餐廳已關閉。

眼見此景的機師便自掏腰包，向附近披薩店訂購30盒披薩送到登機口，讓150名乘客在轉乘期間不至於餓肚子。

機師大方請客的舉動讓許多乘客大感驚喜、暖心。乘客也在當晚11時左右重新搭乘往德州飛機，並在隔日凌晨2時安全抵達休士頓。

當機組人員列隊目送乘客下機時，不少人向機師握手致意；事後聯航也發表聲明讚揚該機師慷慨之舉。

乘客史塔莫斯（Stamos）將經過分享到TikTok，事後接受福斯新聞網採訪亦表示，「多數航空公司不會做到這個地步，可是那位機長毫不猶豫伸出援手，他那天晚上的表現正是我們應該多加推崇的：無私的愛、同情與人性之舉」。