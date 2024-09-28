達標2050年核電變3倍 美擬燃煤電廠就地改建

美國能源部高層官員表示，美國有意將關閉或準備退役的燃煤電廠新建核反應爐予以轉型，盼2050年底前將核電提高至目前的3倍。

科技大廠的資料中心擴展人工智慧（AI）和雲端運算等技術需要龐大電力，促使美國電力需求驟增。

美國能源部（DOE）核能處代理副處長高夫（MikeGoff）接受財經新聞網CNBC訪問時表示，美國須至少把核電規模提高至現有的3倍，才能應付用電需求、削減碳排及保障能源安全。

美國目前運轉中的核反應爐有94部，共計約產出100百萬瓩（GW）的電量，核電規模居世界之冠；美國2023年的用電有超過18%來自核電。

高夫告訴CNBC，美國須再增加200 GW的核電，若以目前能產出1GW發電的核反應爐平均尺寸來看，相當於要再新建200座電廠，高夫直言「如此將是艱鉅任務」。

去年12月，以美國為首的一個全球聯盟承諾，要在2050年底前實現核電提高至3倍的目標。包括高盛集團（Goldman Sachs）、美國銀行（BofA）在內的金融機構在本週於紐約市的一場氣候會議都支持這項目標。

高夫表示，星座能源公司（Constellation Energy）計劃2028年底前重啟三哩島（Three Mile Island）核電廠是邁出正確一步，三哩島電廠只因經濟理由便於2019年關閉，關閉前電廠安全與效能都很好。

星座能源打算重啟的是1號機組，不在1979年發生爐心局部熔毀機組之列。根據星座能源和微軟的協議，微軟將從重啟的三哩島核電廠購買能源，為期20年。三哩島的機組將提供835千瓩（MW）電力，足以為約70萬戶家庭供電。

高夫表示，耗電量動輒幾GW的大型資料中心越來越多，只會增加新核反應爐的需求，「許多資料中心進來後表示，他們最需穩定、24小時不間斷的基載清潔電力，核電顯然是完美的匹配」。

高夫表示，重啟原有的核反應爐只能提供所需核電的一小部分，且也只有少數關閉核電廠有可能重啟，「重啟能挹注的量不夠，我們還需在投入更多核電廠方面下功夫」。

CNBC認為，美國各地的燃煤場址為建造大量新核電廠提供可行之路。作為清潔能源轉型一環，美國許多地方的公用事業公司正逐步淘汰燃煤，然而新一代發電建設速度不夠，導致部分地區出現供電缺口。

美國能源部9月稍早發布的一份研究顯示，近期關閉的、預計退役的燃煤電廠，再加上現有還在運作尚未訂出關廠時間表的燃煤電廠，3者合計可在全美36州騰出高達174 GW的新增核電空間。

高夫說，燃煤電廠既有的輸配線路，使得在原址新建核反應爐時免於新電網連接選址的漫長過程，此外原有燃煤電廠的豐富能源產業經驗人員，都可以轉型到核電廠工作。

他說：「在燃煤電廠原址新建核電廠，的確能讓成本可觀降低，或許能比整個另起爐灶減少30%的成本。」

美國能源部的研究指出，將營運中的核電廠擴大、在退役核電廠原址重建新核電廠，能騰出95 GW的核電量，若再連同前面提到的燃煤電廠，全美合計可能挪出的核電新空間高達269 GW。

潛在的核電量規模，另取決於建造者究竟是先進的小型核反應爐，還是傳統大型反應爐。據美國能源部的研究，如果大規模部署較小的新式，因空間能容納更多反應爐，能產出更多電力，然而一些先進的小型反應爐，還需要好幾年才能投入商業市場。