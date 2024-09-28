颶風海倫強襲美國東南部 釀41死、450萬戶停電 災損恐達8千億

4級強烈颶風海倫（Hurricane Helene）27日重創美國東南部，從佛州墨西哥灣沿岸地區到北卡州和田納西州山區紛紛傳出洪災與土石流，迄今釀成至少41人喪生，超過450萬戶停電，恐造成260億美元（約台幣8300億元）的財產損失。

紐約時報報導，海倫26日跨27日午夜前登陸佛州大灣區（Big Bend），是佛州歷經最強的風暴之一，佛州、喬治亞州、北卡羅萊納與南卡羅萊納均傳出洪水、路樹坍塌、車禍及衍生龍捲風等災情，目前至少有41人喪生。

佛州受到嚴重損壞，包含屋頂被強風掀翻、窗戶被震碎，樹木和電線桿攔腰折斷。

其他地區包含田納西州阿什維爾（Asheville）周圍發生土石流，紐伯特（Newport）有2萬人收到洪災警報，小鎮厄文（Erwin）約有60人遭遇洪水、在屋頂上獲救。

截至27日晚間，從佛州到俄亥俄州等多州各地有超過450萬戶停電，南卡的停電災情最慘重，超過100萬戶的電力中斷。

穆迪分析（Moody's Analytics）27日預估，海倫颶風將造成150億至260億美元的財產損失。