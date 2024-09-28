廖大盛在美國種出台灣水果：服務鄉親最快樂

70歲的台灣移民廖大盛外號「田庄伯」，他在加州種植蓮霧、芭樂、火龍果等台灣特色水果25年，心得是「服務鄉親最快樂」。

廖大盛原本從事建築業，30年前移民美國，在自家後院種植蔬菜、水果。一種種出興趣，25年來，他從後院一棵蓮霧樹發展成600多坪的小型農場，面積大約5座籃球場。

台灣是水果王國，廖大盛住在加州，後院匯集各種最具特色的台灣蔬果。截然不同的氣候與土壤下，地瓜葉、皇帝豆、蓮霧、芭樂、絲瓜、木瓜、葡萄、火龍果、台灣青棗等蔬果在美國落地生根。

美國物產豐富，但市面上要找到台灣水果不容易。廖大盛蹲在25年前最初種植的蓮霧樹下，向記者表示，25年來他種蓮霧樹「死了60幾棵」，主要是蓮霧怕冷，施肥和照顧不容易，花費很多心力。

廖大盛一路走來自己摸索，經常回台灣取經，到農會或果園向專業人士請教。他的水果能種得又大又甜，秘訣在於有機的環保肥料，使用牛奶、咖啡渣、蛋殼等耗時1年製成環保酵素。

從後院的開心農場一路種到鄉親口耳相傳，廖大盛也從建築業轉換跑道成了職業農夫。後院600多坪的農場之外，相隔沒幾步路還有第二農場，他近年新開闢了500多坪的火龍果園。

廖大盛的蔬果產品沒有賣到市場上，透過社群平台或口碑相傳接收鄉親訂單。他說，能夠服務鄉親，讓鄉親在思鄉時能嚐到台灣水果，是從事園藝最快樂的事。