禁止內部交割限制到期 川普媒體大股東拋售持股

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
共和黨總統候選人川普。路透社
共和黨總統候選人川普。路透社

美國前總統川普擔任總裁的「川普媒體與科技集團」，原本禁止內部人士交割股票的限制最近到期後，主要股東之一「聯合大西洋風險投資有限責任公司」幾乎脫盡手中持股。

路透社報導，根據一份今晚的申報資料，聯合大西洋風險投資有限責任公司（United Atlantic Ventures）已減持原本在川普媒體與科技集團（Trump Media &Technology）所占5.5%的股份，從逾750萬股減至100股。

聯合大西洋風險投資有限責任公司曾是川普媒體與科技集團的3大股東之一。

與川普媒體與科技集團今年3月股票上市有關的禁止內部人士交割限制到期後，過去5個交易日，川普媒體與科技集團的股價劇烈震盪。

共和黨提名的總統候選人川普（Donald Trump）持有川普媒體與科技集團57%的股份。

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