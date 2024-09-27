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亞當斯行事作風標榜與眾不同 淪為首位遭起訴在任紐約市長

中央社／ 紐約26日綜合外電報導
美國紐約市長亞當斯（圖）向來標榜我行我素的「自信」，更因經常出入曼哈頓夜店而引人側目。 路透社
美國紐約市長亞當斯（圖）向來標榜我行我素的「自信」，更因經常出入曼哈頓夜店而引人側目。 路透社

紐約市長亞當斯向來標榜我行我素的「自信」，更因經常出入曼哈頓夜店而引人側目。亞當斯誓言要做個與眾不同的市長，他的自我期許今天兌現，他成為首位被起訴的在任紐約市長。

法新社報導，亞當斯（Eric Adams）遭到包括收賄和收受非法外國競選捐款等刑事罪名起訴，員警出身的他曾被看好、具備在政壇更上層樓的潛力，如今則因吃上刑事官司而政治前途大逆轉。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐導致紐約在社會與經濟等層面遭受重創並且槍枝暴力加劇，於是標榜持守中道和展現鮮明打擊犯罪形象的亞當斯因此當選紐約市長，成為紐約市第2位非裔市長。

不過，這位（有時候）吃素又夜生活精彩的前人民保母在紐約市遠近馳名，或許並非是他卓越的任事能力，而是因他特立獨行的作風，以及好逞口舌之快。

例如他向紐約市惡名昭彰的鼠患宣戰，不但高薪禮聘一位號稱是滅鼠沙皇的防治專家，甚至召開全國城市鼠患峰會；與此同時，亞當斯位於布魯克林區的市長宅邸「葛瑞西大廈」（Gracie Mansion）卻因任由鼠輩橫行而頻頻被開罰單。

有時亞當斯無厘頭的金句連發，更是淪為社群媒體的笑柄，最知名莫過於他曾說：「當我坐在成功的餐桌前，討厭我的人全變成我的服務生。」不過因他今天被起訴而形勢驟變，可說是風水輪流轉。

當前紐約市正陷入生活開銷的危機，包括食品、娛樂與房價飆漲至前所未見的水準之際，亞當斯的民意支持度慘不忍睹，一度低於奎尼匹克大學（QuinnipiacUniversity）開始做民調將近30以來的歷任市長。

捐款 收賄 社群媒體 紐約 美國

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