英相施凱爾紐約行首會川普 但未能安排見賀錦麗

多家媒體今天報導，英國首相施凱爾昨晚在紐約與代表美國共和黨競選總統的前總統川普共進2小時晚餐，這是兩人首次會晤，但施凱爾未能安排會見美國民主黨總統候選人賀錦麗。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）為出席聯合國（UN）大會來到紐約。根據英國廣播公司（BBC）、「衛報」（The Guardian）和「每日郵報」（Daily Mail）等媒體，川普（Donald Trump）昨晚在他的川普大樓（Trump Tower）接待施凱爾等人並共進晚餐。

施凱爾今年7月帶領英國工黨在國會大選贏得壓倒性勝利，結束保守黨14年執政。川普在兩人會面前告訴記者：「我實際上認為他非常友好。他選戰打得漂亮。他表現非常好。現在（談政績）還早，（但）他相當受歡迎。」

施凱爾則表示，他應與美國總統大選兩黨候選人見面，但由於日程緊湊，他無法與代表民主黨競選的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）安排會面。不過他說：「我們現在有機會見到川普，這很好。」

英國外交大臣拉米（David Lammy）也陪同施凱爾出席和川普的會面。他過去曾嚴厲抨擊川普，在2018年甚至以「仇恨女性、認同新納粹主義的反社會人格者」形容川普。不過他今年稍早改採較圓融態度，在1場演說中稱川普對「歐洲安全抱持的態度常遭到誤解」。

施凱爾一直對美國總統選舉採取中立立場，儘管專家指出，川普當選恐會帶來難題，尤其是外界懷疑他是否會繼續支持北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭。