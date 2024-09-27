美保守派媒體遭控誹謗 與電子投票系統業者和解

美國保守派媒體Newsmax Media今天表示，已就電子投票系統公司Smartmatic提起的誹謗訴訟達成保密和解協議。

Smartmatic表示，Newsmax Media不實指控其投票機作票，協助從川普手中竊取2020年美國總統大選結果。

路透社報導，這項協議是在為期4週的陪審團審判前夕達成，原定將於本月30日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）進行開庭陳述。

Newsmax Media在聲明中表示：「Newsmax Media很高興地宣布，已透過保密和解方式解決Smartmatic提起的訴訟。」

Smartmatic也透過聲明表示樂見達成協議：「對美國人民撒謊是有後果的。Smartmatic不會罷休，直到加害者被繩之以法為止。」

Smartmatic在2021年控告Newsmax Media散布有害的假消息，不實聲稱Smartmatic在2020年總統大選中偷換選票，機器遭到駭客攻擊，以及金主為貪腐的獨裁者。

Smartmatic聲稱Newsmax Media透過不實報導牟利。根據尼爾森收視率（Nielsen Ratings），川普在社群媒體渲染Newsmax Media的報導，使Newsmax Media的觀眾在大選後猛增10倍，超過CNBC和福斯財經新聞網（Fox Business）等有線新聞競爭對手。

在2020年選舉中，Smartmatic的投票機僅在洛杉磯郡使用。Smartmatic曾表示，其設備從未出現過安全漏洞。

Smartmatic尚未公開估計所涉及的損失，但NewsmaxMedia本月16日告訴法庭，Smartmatic正尋求4億至6億美元的賠償金。