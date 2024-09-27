快訊

第四屆500盤完整得獎名單出爐！這家餐廳拿下17盤創歷屆新高

下一代日本首相石破茂！安倍的老宿敵如何東山再起？

網狂問颱風假！粉專曝「這4地區」暴風圈籠罩機率高

美保守派媒體遭控誹謗 與電子投票系統業者和解

中央社／ 德拉瓦州威明頓26日綜合外電報導

美國保守派媒體Newsmax Media今天表示，已就電子投票系統公司Smartmatic提起的誹謗訴訟達成保密和解協議。

Smartmatic表示，Newsmax Media不實指控其投票機作票，協助從川普手中竊取2020年美國總統大選結果。

路透社報導，這項協議是在為期4週的陪審團審判前夕達成，原定將於本月30日在德拉瓦州威明頓（Wilmington）進行開庭陳述。

Newsmax Media在聲明中表示：「Newsmax Media很高興地宣布，已透過保密和解方式解決Smartmatic提起的訴訟。」

Smartmatic也透過聲明表示樂見達成協議：「對美國人民撒謊是有後果的。Smartmatic不會罷休，直到加害者被繩之以法為止。」

Smartmatic在2021年控告Newsmax Media散布有害的假消息，不實聲稱Smartmatic在2020年總統大選中偷換選票，機器遭到駭客攻擊，以及金主為貪腐的獨裁者。

Smartmatic聲稱Newsmax Media透過不實報導牟利。根據尼爾森收視率（Nielsen Ratings），川普在社群媒體渲染Newsmax Media的報導，使Newsmax Media的觀眾在大選後猛增10倍，超過CNBC和福斯財經新聞網（Fox Business）等有線新聞競爭對手。

在2020年選舉中，Smartmatic的投票機僅在洛杉磯郡使用。Smartmatic曾表示，其設備從未出現過安全漏洞。

Smartmatic尚未公開估計所涉及的損失，但NewsmaxMedia本月16日告訴法庭，Smartmatic正尋求4億至6億美元的賠償金。

大選 投票 美國

延伸閱讀

「天道盟公主」遭控虐死癌末友人...法院只認棄屍判關2年定讞

國策顧問遭控用人頭非法借貸 金管會：金檢報告正在處理

10月電價漲不漲？遭控威脅不給千億補貼就調漲 台電解釋了

遭控在美暴走「個人秀」高八度罵綠營 徐巧芯：有沒有那麼玻璃心？

相關新聞

美史上第2人！阿拉巴馬州死囚遭氮氣處決 死前說了這句話

美國阿拉巴馬州死囚米勒（Alan Miller）26日晚間伏法，成為該州、也是該國史上第2位接受氮氣死刑的囚犯，批評者稱...

面對施壓 亞當斯拒辭職：所有指控都是謊言

面對遭到聯邦起訴五項罪名，紐約市長亞當斯(Eric Adams)26日在位於曼哈頓的官邸舉行記者會，強調未做錯任何事，案...

紐約市長亞當斯遭控收賄、詐欺等5罪 起訴書達57頁 恐關45年

聯邦檢察官26日以包括受賄及非法接受外國競選捐款等五項罪名起訴紐約市長亞當斯(Eric Adams)，亞當斯成為紐約市史...

亞當斯涉貪被起訴 請辭？撤職？無前例可循

民主黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)涉貪被起訴，市長官邸26日清晨遭聯邦調查人員搜索。新聞周刊(Newswee...

亞當斯為了聯邦移民政策屢槓白宮 拜登2年前早切割

紐約市長亞當斯(Eric Adams，民主黨)屢槓白宮，民主黨人頭疼，拜登總統兩年前就與他切割。

亞當斯涉貪 若公益維護人繼任紐約市長 80天內舉行特別選舉

在紐約市長亞當斯(Eric Adams)被聯邦以五項罪名指控後，呼籲其辭職的呼聲愈發強烈，當中包括市主計長蘭德(Brad...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。