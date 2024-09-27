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美國務院：布林肯將與中國外長王毅會面

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）明天將在紐約與中國外交部長王毅會面。

路透社報導，世界前兩大經濟體美國和中國之間關係緊繃，雙方在美國管制對中國出口先進晶片技術、貿易關稅、台灣、人權、加薩走廊（Gaza Strip）戰事與俄烏戰爭等議題上發生爭執。

根據國務院說法，兩人將在明天美東時間下午1時30分（台灣時間28日凌晨1時30分）會面。王毅本人目前在美國參與聯合國大會（General Assembly）會議。

中國本週敦促美國「立即」取消所有對中國商品的額外關稅。

美中近月來保持溝通管道暢通。美國白宮上月表示，中國國家主席習近平和美國總統拜登準備近期再度通話。

國務院 王毅 美國

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