4級強烈颶風海倫登陸佛州 恐釀大規模破壞與傷亡
4級強烈颶風「海倫」今晚自美國佛羅里達州大彎地區（BigBend）登陸，是佛州歷經最強的風暴之一，恐釀成人員傷亡、大規模破壞以及更嚴重的洪災。
路透社報導，美國國家颶風中心（National HurricaneCenter）稍早宣布，颶風海倫（Hurricane Helene）今天已增強為4級颶風，持續風速接近每小時209公里，威力恐繼續增強。
官員呼籲颶風路徑上的居民遵守強制撤離令，否則將面臨生命危險。
國家颶風中心主任布瑞南（Michael Brennan）在影片簡報中表示，沿海地區將面臨「難以生存的情況」，大水足以摧毀建築物並捲起汽車沖往內陸。
佛州部分沿海地區被強雨帶籠罩，喬治亞州、南卡羅來納州、北卡羅來納州中部和西部，以及田納西州部分地區均遭遇強降雨。位於佛州大彎地區以北數百英里的亞特蘭大（Atlanta）已處於熱帶風暴警告。
位於坦帕灣（Tampa Bay）和墨西哥灣（Gulf ofMexico）環繞半島上的平內拉斯郡（Pinellas），中午前道路已開始積水。官員警告，海倫颶風帶來的影響堪比去年的伊達利亞颶風（Hurricane Idalia），當時地勢低窪的平內拉斯郡有1500間房屋遭淹沒。
平內拉斯郡當局在社群媒體發布的影片顯示，部分濱海道路已被淹沒，隨水位不斷上漲也淹沒了碼頭。
坦帕、塔拉哈西（Tallahassee）和聖彼得堡（St.Petersburg）的機場今天全數暫停營運。
佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）稍早警告，北佛州居民應把握時間儘速撤離。
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