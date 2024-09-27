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美史上第2人！阿拉巴馬州死囚遭氮氣處決 死前說了這句話

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國阿拉巴馬州死囚米勒（Alan Miller）26日晚間伏法，成為該州、也是該國史上第二位接受氮氣死刑的囚犯。美聯社
美國阿拉巴馬州死囚米勒（Alan Miller）26日晚間伏法，成為該州、也是該國史上第二位接受氮氣死刑的囚犯。美聯社

美國阿拉巴馬州死囚米勒（Alan Miller）26日晚間伏法，成為該州、也是該國史上第2位接受氮氣死刑的囚犯，批評者稱該爭議性的處決方式無異於酷刑。

CNN報導，阿拉巴馬州懲教署長哈姆（John Hamm）在記者會指出，59歲的米勒1999年殺害3名男子而在2000年被判處死刑，於26日下午6點38分在阿特莫爾（Atmore）一處監獄被宣告死亡。

阿拉巴馬州懲教署稱，米勒被行刑前幾個小時，會見了9名訪客，並吃完人生最後一頓晚餐，包括牛排、薯餅和薯條。

美聯社引述記者說法報導，米勒躺在輪床上顫抖大約2分鐘，幾度試圖掙脫束縛，隨後斷斷續續喘氣6分鐘才死去。他生前的最後一句話是，「我什麼都沒做，就被關在這裡了。」

對此哈姆解釋，身體缺氧時會出現不自主運動，稱一切都按計畫進行。

阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）在新聞稿表示，「囚犯今晚所選擇的處決方式，讓這3名受害者終於得到正義。他的行為並非瘋狂，而是純粹的邪惡。3個家庭因他的滔天罪刑而永遠改變，我祈求他們多年後都能獲得安慰。」

阿拉巴馬州今年1月首度使用氮氣處決死囚史密斯（Kenneth Smith），成為美國注射死刑上路40年以來，首次採取該種處決方式，但反對者認為此舉等同酷刑，痛批是不人道待遇。

死刑 死囚

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