美參眾議員拒資助共產政權 推法案阻投資中國證券

美國眾議員穆勒納爾與參議員盧比歐今天聯手提出「愛國投資法案」，要求對中國證券的投資案不得享有優惠資本利得稅率，改按最高所得稅率徵稅，以防止相關投資。盧比歐強調，美國稅法不應資助共產政權。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（下稱委員會）今天發布新聞稿表示，許多華爾街金融公司選擇投資共產中國，對維持解放軍運作、仰賴奴工、違反貿易規則的企業投入數千億美元，並違反貿易規則來削弱美國企業和工作機會。

委員會指出，這樣的行為既無益美國民眾，也對美國經濟沒有好處，還威脅到美國的國家安全。儘管如此，美國稅法對這些投資案提供極為優惠的低資本利得稅率作為獎勵。

委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）說，「長期以來，美國人對中國軍工複合體的投資一直享有不公平的稅收減免，使他們可以從資助美國的對手中獲利。這是錯的」。

他表示，這項跨院立法的目的在於終止這種特殊待遇，美國的稅法應該鼓勵投資美國新創，而不是與中共的合作。

盧比歐（Marco Rubio）指出，資本利得稅率本意是為了鼓勵對美國創新的投資，而不是資助壓迫性的共產政權，「但華爾街卻繼續將資金提供給我們的對手」，並從美國稅收體系獲益，這樣的狀況必須結束。

盧比歐說，這項法案將使競爭環境更加公平，確保美國稅法不再鼓勵削弱美國企業和勞工的投資。

具體來說，這項法案將透過取消這些投資的優惠資本利得稅率，改按最高所得稅率徵稅，鼓勵投資客從中國證券撤資。

此外，根據新聞稿，提高的稅率只適用於未來產生的財務收益，不適用已產生的收益。法案通過後，公司及個人將有6個月的時間撤資，並得以在3年內分期支付稅款。