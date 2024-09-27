紐約市長遭起訴不辭職 如何接班無前例可循

美國聯邦調查局（FBI）就紐約市府高層涉貪與索賄等案件進行長達一年多調查後，今天搜索市長亞當斯（Eric Adams）官邸，並由檢察官公開起訴罪名。亞當斯如果去職，如何接班與補選都沒有前例可循。

民主黨政治新星亞當斯因5項涉貪罪行被起訴，過去紐約市從未發生現任市長遭聯邦檢察官起訴的前例，如果亞當斯被迫辭職甚至被捕，紐約市公益維護人（Public Advocate）威廉斯（Jumaane Williams）需暫代職務，宣布及進行補選。紐約州長侯可（KathyHochul）有權要求亞當斯短暫停職，但後續如何未有前例。

上述安排都必須以亞當斯被捕或去職為前提，他在檢察官記者會期間已公開說不會請辭。

紐約時報（New York Times）統計包括亞當斯在內，市府高官已有3人被起訴，2人遭指控，3人已認罪，5人請辭，另有多人自請退休。紐約市府已成無人管真空狀態，如今偵辦貪腐行動燒到市長。

除了以2021年競選期間收受土耳其政府選舉獻金為核心相關罪名，起訴書還提及其他國家。

亞當斯施壓市府消防部門，同意土國在聯合國總部附近的總領事館高層建築，未完成安全查核程序即開放使用。聯邦調查局去年11月要求亞當斯交出通訊器材。不久後搜查競選募款主任薩格斯（BriannaSuggs）的住宅．起訴書提及土國前駐紐約總領事奧茲格（Reyhan Özgür）與土國國家航空公司高層、記者等人。

檢察官近期還約談多名相關人士，瞭解亞當斯與以色列、中國、卡達、南韓與烏茲別克等5國的互動細節。

亞當斯政府的亞裔事務主任鄭祺蓉（WinnieGreco）兩處住宅年初遭調查人員搜索，鄭祺蓉曾與時任布魯克林地區區長的亞當斯共事，2017年共同前往北京，亞當斯當選後，鄭祺蓉進入市府。

聯邦檢察官形容亞當斯與外國政府共謀，有人收受好處，有人在他當選後獲得政治回報。

紐約市長期為民主黨的地盤，包括因性騷擾下台的前州長古莫（Andrew Cuomo）在內，已有20多人參態參加明年選舉。亞當斯被起訴後，要求下台的聲浪升高。