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紐約市史上首位任內被起訴市長 亞當斯面臨受賄等5項指控
美國CNN報導，美國當地時間26日早上公布的一份長達57頁的起訴書顯示，紐約市長亞當斯面臨五項聯邦指控，被控涉嫌受賄、電信詐欺以及向外國人索求競選捐款等罪名。亞當斯成為紐約市史上首位任內被起訴的市長。
知情人士稍早表示，調查人員26日上午搜索亞當斯住處。CNN說，曼哈頓檢察官辦公室經幾個月調查，針對亞當斯和土耳其官員與商人間的聯繫以及他收到的競選捐款，公布這份起訴書。
檢察官表示，亞當斯涉嫌收受土耳其官員提供的好處，包括前往土耳其的免費和折扣機票，以及在土耳其期間的免費餐飲和酒店房間，價值超過10萬美元。
為了報答這些好處，亞當斯擔任市長期間向紐約消防局官員施壓，讓土耳其駐紐約新領事館在未通過消防檢查的情況下啟用，以因應土耳其總統到訪。一名負責監督該建築消防安全評估的紐約消防局官員表示，他被告知若不聽從亞當斯的命令就會被開除。
亞當斯聲稱無辜，表示將針對起訴奮戰到底。不過，外界質疑亞當斯能否繼續擔任市長，要求他辭職的壓力劇增。紐約州聯邦眾議員歐凱秀已要求亞當斯辭職。若亞當斯被定罪，紐約州州長霍楚有權撤換他。
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