聽新聞
0:00 / 0:00

美眾院通過 陸官員侵台將制裁

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國眾議院廿五日通過「制裁中國共產黨暴政及壓迫人士法案」。內容指出，中共中央委員會委員等若損害香港自治、加劇對台灣人民的侵略或助長壓迫維吾爾穆斯林，美國將禁止他們買賣在美資產。

中央社報導，聯邦眾議院以二四三對一七四票通過「制裁中共暴政及壓迫人士法案」（阻止中共法）。根據法案，香港二○二○年七月頒布的國安法對一國兩制造成嚴重且無法彌補的傷害，進一步削弱了國際社會對中國履行國際法的信心；中國持續鎮壓新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族，還進行系統性人口控制。

法案指出，台灣前總統蔡英文二○一六年上任後，中國政府加大透過外交孤立及軍事挑釁來對台施壓的力度。解放軍快速現代化及最近在台海及其周邊地區的軍演表明，台灣安全明顯受到威脅。

法案提到，以習近平總書記為首的中共成員應為損害香港自治、加大對台灣人民的侵略，以及對新疆維吾爾自治區維吾爾穆斯林的壓迫負責。制裁對象包括中共中央委員會委員及其成年家屬、配偶或配偶的成年家屬。

法案指出，如果美國總統判定上述人士侵犯香港自治、騷擾、恐嚇，或加劇對台灣民眾的侵略，或助長對中國境內個人或社會團體的政治壓迫或侵犯人權行為，可依法阻止及禁止他們買賣在美資產。制裁方式也包括取消美國簽證或入境文件的資格及撤銷現有簽證。

根據法案，在若干情況下，總統可以依照一定程序結束制裁。終止制裁前提包括停止對台灣一切形式威脅、軍演及侵略，包括在至少一年內透過可驗證的方式證明，不曾由任何與中國或中共相關的軍事或情報人員，或其任何機構或工具，入侵台灣的空域、領海或領土。

中共 維吾爾 美國

延伸閱讀

俄擬禁變性合法國收養俄童 國會一讀壓倒性通過

國防部：中共藉軍演及會談營造兩手策略 坐實威脅論

美國國會通過臨時支出法案 避免選前政府停擺

美眾院通過阻「中共暴政人士」法 祭制裁阻北京侵台

相關新聞

美眾院通過 陸官員侵台將制裁

美國眾議院廿五日通過「制裁中國共產黨暴政及壓迫人士法案」。內容指出，中共中央委員會委員等若損害香港自治、加劇對台灣人民的...

紐約市長遭起訴不辭職 如何接班無前例可循

美國聯邦調查局（FBI）就紐約市府高層涉貪與索賄等案件進行長達一年多調查後，今天搜索市長亞當斯（Eric Adams）官...

紐約市史上首位任內被起訴市長 亞當斯面臨受賄等5項指控

美國CNN報導，美國當地時間26日早上公布的一份長達57頁的起訴書顯示，紐約市長亞當斯面臨五項聯邦指控，被控涉嫌受賄、電...

「每晚6370元」全球首間3D列印飯店 預定2026年德州沙漠完工

在偏遠的美國德州沙漠，起重機大小的3D列印機正一層層把全球首間3D列印飯店「印出來」，預計於2026年完工，房間每晚價格...

網購衣服「送」三隻活蟲 女子怒槓客服卻求助無門

美國一名女子在知名電商平台Shein上購物買衣服，沒想到包裹寄來，裡面竟然有三條活著還在蠕動的蟲，嚇得她直呼以後不敢再買了。

澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美眾院議長要求開除烏駐美大使

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）25日呼籲烏克蘭總統澤倫斯基，開除烏國駐美大使瑪卡羅娃（Oksana ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。