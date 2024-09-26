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「每晚6370元」全球首間3D列印飯店 預定2026年德州沙漠完工

中央社／ 德州馬法26日綜合外電報導
在偏遠的美國德州沙漠，起重機大小的3D列印機正一層層把全球首間3D列印飯店「印出來」，預計於2026年完工。圖／路透社
在偏遠的美國德州沙漠，起重機大小的3D列印機正一層層把全球首間3D列印飯店「印出來」，預計於2026年完工。圖／路透社

在偏遠的美國德州沙漠，起重機大小的3D列印機正一層層把全球首間3D列印飯店「印出來」，預計於2026年完工，房間每晚價格將落在200至450美元（約新台幣6370至1.4萬元）之間。

路透社報導，位於德州西部城市馬法（Marfa）郊區的飯店暨露營地El Cosmico正在擴建，而所有新建屋舍和房間都將用3D列印完成。

El Cosmico業主藍柏特（Liz Lambert）與德州奧斯汀3D列印公司ICON、丹麥建築師英格爾斯（Bjarke Ingels）創立的建築師事務所合作，他們指這是全球首間3D列印飯店。

根據藍柏特，這項技術不僅能讓人發揮空前創意，還能納入傳統工法通常因成本過高而無法大量複製的建築元素。

目前正在施工的弧形米色牆面高約3.7公尺，是由ICON公司的火神（Vulcan）3D列印機所印出，這台列印機寬14.2公尺、高4.7公尺，重達4.75公噸。

這台列印機使用的「墨水」是一種以水泥為基底的特殊材料，可兼顧結構強度、建築成本且適合列印用途，工程人員會依照當地天氣狀況調整墨水成分。

澳洲查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）科學暨科技講師貝茲里（Milad Bazli）表示，3D列印工程長期而言可能取代部分技術勞力工作。

貝茲里認為從社會角度及對地方就業的經濟影響來看，尤其是在偏遠地區，「這將是我們採用3D列印方法時必須考量的挑戰之一」。

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