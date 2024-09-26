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澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美眾院議長要求開除烏駐美大使

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）22日訪問賓州史克蘭頓陸軍彈藥工廠時，在砲彈上簽名。圖／法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）22日訪問賓州史克蘭頓陸軍彈藥工廠時，在砲彈上簽名。圖／法新社

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）25日呼籲烏克蘭總統澤倫斯基，開除烏國駐美大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova），共和黨員則批評澤倫斯基日前參訪大選兵家必爭之地的賓州一處彈藥工廠是政治噱頭。

美聯社與國會山莊網站報導，澤倫斯基在聯合國大會發表演說之前，22日先到了拜登總統出生地、賓州史克蘭頓（Scranton），參訪為烏軍供應彈藥的史克蘭頓陸軍彈藥工廠。賓州州長夏皮洛、聯邦參議員凱西（Bob Casey）與選區聯邦眾議員卡特萊特（Matt Cartwright）均到場陪同。

夏皮洛、凱西與卡特萊特都是民主黨員，凱西跟卡特萊特11月都要面臨改選。但一名陸軍官員表示，邀請工廠所在選區的參眾議員是標準程序，並稱在此一情況下，該地區有興趣的國會議員都會出席。

不過，跟前總統暨共和黨總統候選人川普關係密切的強生在寫給澤倫斯基的信函指出，他參訪的彈藥工廠「位在一個政治爭奪的戰場州，這個州由賀錦麗的一名高層政治代表領導，當天沒有任何共和黨員出席，因為存心沒有邀請共和黨員」。

強生寫道，澤倫斯基這項行程「顯然是一場黨派競選活動，旨在幫助民主黨員，而且明顯是干預選舉」。

雖然瑪卡羅娃大使在華府深受歡迎，自俄烏戰爭開打以來一直活躍於國會山莊，但強生稱瑪卡羅娃安排了該次參訪，堅定要求迅速換人，「我要求立即開除烏克蘭駐美國大使歐克莎娜．瑪卡羅娃」，並指她不再能「在我國公平與有效擔任外交官」。

強生後來表示，他26日不會在國會大廈跟澤倫斯基會面，並稱瑪卡羅娃「越界」，這種情況需要「立即注意和行動」。

聯邦眾議院監督問責委員會的共和黨籍主席柯默（James Comer）也宣布，針對澤倫斯基的賓州之行啟動調查，並認為該行程構成賀錦麗的競選活動。參議院共和黨團成員也嚴厲批評澤倫斯基，曾支持援烏的奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）就說，「他真的搞砸了」。

烏克蘭駐美國大使館發言人沒有立即回應置評請求。民主黨則將強生與柯默的言論斥為共和黨背棄美國重要盟邦的又一案例。

川普 澤倫斯基 美國 賀錦麗

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