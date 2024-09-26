網購衣服「送」三隻活蟲 女子怒槓客服卻求助無門

美國一名女子在知名電商平台Shein上購物買衣服，沒想到包裹寄來，裡面竟然有三條活著還在蠕動的蟲，嚇得她直呼以後不敢再買了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的女網友在TikTok上分享影片，表示自己上網買衣服，打開包裹後，卻發現三條大約5公分長的活蟲在蠕動。

她在影片中寫到，自己真的不是開玩笑，直到發影片的當下，她都還覺得好噁心。影片畫面中，幾條蟲子在盤子上不斷扭動，讓許多網友看了也非常害怕。

女子自己在留言區表示，看到有蟲時「叫得非常大聲」，並發誓一切都是真的，自己沒有編造、抹黑電商平台。女子強調，自己再也不會上Shein購物了。

Shein shopper horrified after finding live worms in her order bag: ‘I could throw up’ https://t.co/McCnrJLPa7 pic.twitter.com/y6CXgxLOWh — New York Post (@nypost) 2024年9月25日

女子說，她拆包裹時，蟲子直接掉在她腳上，她又驚又怕，立刻聯絡Shein的客服，對方卻回覆說問題不出在平台，平台不須負此責任。女子失望地表示，對方甚至不願意退還購物的費用，讓她對平台的處理方式感到十分不滿。

有網友在留言區說自己也發生過類似的事，這名網友哭笑不得地說：「只是我那次是不同種蟲子」，還有一名網友表示自己之前收到的包裹全都發霉了。有網友表示看完影片立馬清空購物車，也有人留言說：「我的包裹還在送來的路上，我要哭了。」、「我好害怕，我才剛下單。」

不過Shein的發言人接受採訪時表示，一收到客戶投訴後，公司便立刻展開調查。結果顯示，平台確認包裹離開工廠時裡面「只有訂購的商品」，但公司還是聯絡了客戶，將全額退費給對方。