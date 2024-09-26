快訊

澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美議員轟烏越界：他真的搞砸了

NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

東海女大生「最初只斷臂還能求救」 母悲問：司機為何2次輾過害命？

美一女子肚餓擅闖民宅煮鮮蝦義大利麵 竟還開門迎警掰故事

聯合新聞網／ 綜合報導
女子不但擅闖民宅，還在裡面做鮮蝦義大利麵。示意圖／ingimage
女子不但擅闖民宅，還在裡面做鮮蝦義大利麵。示意圖／ingimage

美國威斯康辛州發生一起荒謬的擅闖民宅案件。一名女子闖入他人住宅，但什麼也沒偷，卻在對方家裡煮了鮮蝦義大利麵，屋主回家時察覺有異報警，女子還若無其事地前來開門迎接，讓屋主十分傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起荒唐的事件發生在威斯康辛州麥迪遜市（Madison）。34歲的喬安娜（Joanna Kelly Lee），不僅闖入陌生人的家，還自得其樂地在人家家裡廚房煮蝦仁義大利麵。

據當地媒體報導，麥迪遜警方接獲報案後趕往現場，屋主告訴警方，自己回家時發現家裡所有的燈都開著，屋內還有人。警方抵達後，喬安娜一副「當自己家」的樣子大方開門迎接，彷彿自己不是闖入民宅的竊賊。

她聲稱屋主允許她自由出入，甚至還捏造了她和屋主認識的故事。喬安娜告訴警方，自己是在咖啡廳認識屋主，所以屋主才會給她鑰匙，描繪故事時喬安娜還提及許多細節，聽起來非常真實。

然而警方和屋主確認，對方卻反駁喬安娜的說法。屋主表示自己根本不認識這名女子，也從未允許她進自己家，更別說是讓她煮晚餐了。警方進一步調查後，發現喬安娜根本捏造了和屋主認識的過程，她是闖入後翻閱了屋主的郵件，才得以用屋主的個人資訊編造謊言。

喬安娜後來因入室盜竊和非法入侵遭到起訴，目前已經入獄。警方表示，喬安娜應該是在屋內待了很長的一段時間，才會有空煮鮮蝦義大利麵，甚至還在屋內開吃。

延伸閱讀

靠領補助養小孩 英國8寶媽無恥稱：錢拿來隆乳、買馬剛好

安樂死膠囊艙起爭議 女控官方以「死後錢用不到」為由無理加價

把握人生別浪費！醫生曝很多病人臨終前最後悔這5件事

患罕病曬太陽就起水泡 美國7歲女童盼「像正常孩子出去玩」

相關新聞

澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美眾院議長要求開除烏駐美大使

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）25日呼籲烏克蘭總統澤倫斯基，開除烏國駐美大使瑪卡羅娃（Oksana ...

網購衣服「送」三隻活蟲 女子怒槓客服卻求助無門

美國一名女子在知名電商平台Shein上購物買衣服，沒想到包裹寄來，裡面竟然有三條活著還在蠕動的蟲，嚇得她直呼以後不敢再買了。

美一女子肚餓擅闖民宅煮鮮蝦義大利麵 竟還開門迎警掰故事

美國威斯康辛州發生一起荒謬的擅闖民宅案件。一名女子闖入他人住宅，但什麼也沒偷，卻在對方家裡煮了鮮蝦義大利麵，屋主回家時察覺有異報警，女子還若無其事地前來開門迎接，讓屋主十分傻眼。

因禍得福！女子被蜘蛛咬傷好不了 檢查發現罹患三期腎臟癌

美國奧克拉荷馬州一名女子被蜘蛛咬傷，但傷口不但一直沒好，幾天後還感覺到「灼熱刺痛」。女子到醫院就醫，意外在檢查過程中發現自己罹患癌症，反而因禍得福，得以及時接受治療。

亞當斯涉貪遭起訴 紐約史首位市長任內被指控

紐約時報報導，據知情人士透露，紐約市長亞當斯(Eric Adams)已被聯邦刑事起訴，將成為紐約市歷史上第一位在任期內被...

洛杉磯公巴遭劫！司機沉著求救警跟蹤 宛如「捍衛戰警」真人版

洛杉磯警方表示，槍手25日凌晨劫持一輛載有乘客的MTA公共巴士，引發警方全城大搜捕，跟蹤該巴士一個鐘頭以上，最後才逮捕嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。