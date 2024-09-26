美一女子肚餓擅闖民宅煮鮮蝦義大利麵 竟還開門迎警掰故事

美國威斯康辛州發生一起荒謬的擅闖民宅案件。一名女子闖入他人住宅，但什麼也沒偷，卻在對方家裡煮了鮮蝦義大利麵，屋主回家時察覺有異報警，女子還若無其事地前來開門迎接，讓屋主十分傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起荒唐的事件發生在威斯康辛州麥迪遜市（Madison）。34歲的喬安娜（Joanna Kelly Lee），不僅闖入陌生人的家，還自得其樂地在人家家裡廚房煮蝦仁義大利麵。

據當地媒體報導，麥迪遜警方接獲報案後趕往現場，屋主告訴警方，自己回家時發現家裡所有的燈都開著，屋內還有人。警方抵達後，喬安娜一副「當自己家」的樣子大方開門迎接，彷彿自己不是闖入民宅的竊賊。

她聲稱屋主允許她自由出入，甚至還捏造了她和屋主認識的故事。喬安娜告訴警方，自己是在咖啡廳認識屋主，所以屋主才會給她鑰匙，描繪故事時喬安娜還提及許多細節，聽起來非常真實。

然而警方和屋主確認，對方卻反駁喬安娜的說法。屋主表示自己根本不認識這名女子，也從未允許她進自己家，更別說是讓她煮晚餐了。警方進一步調查後，發現喬安娜根本捏造了和屋主認識的過程，她是闖入後翻閱了屋主的郵件，才得以用屋主的個人資訊編造謊言。

喬安娜後來因入室盜竊和非法入侵遭到起訴，目前已經入獄。警方表示，喬安娜應該是在屋內待了很長的一段時間，才會有空煮鮮蝦義大利麵，甚至還在屋內開吃。