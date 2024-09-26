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因禍得福！女子被蜘蛛咬傷好不了 檢查發現罹患三期腎臟癌

聯合新聞網／ 綜合報導
瓊斯被蜘蛛咬傷腿，卻意外發現自己罹患癌症。示意圖，非當事人。圖／ingimage
瓊斯被蜘蛛咬傷腿，卻意外發現自己罹患癌症。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國奧克拉荷馬州一名女子被蜘蛛咬傷，但傷口不但一直沒好，幾天後還感覺到「灼熱刺痛」。女子到醫院就醫，意外在檢查過程中發現自己罹患癌症，反而因禍得福，得以及時接受治療。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，54歲瓊斯（Sabrena Jones）某天遭到蜘蛛咬傷左腿。受傷幾天後，她還是常常覺得傷口「灼熱刺痛」，於是決定前往急診室就醫。

她抵達醫院後，醫護人員本來只替她做了基本的身體檢查。其中一名護理師詢問她疼痛的位置，瓊斯便順口回答自己最近腹部也有些不適，於是醫護人員便替她做進一步檢查。護理師一按壓她的腹部，瓊斯就痛得大叫，院方趕緊替她安排電腦斷層掃描，這才發現她右邊的腎臟上有一顆跟棒球一樣大的腫瘤。

瓊斯說自己得知時非常震驚，因為她的腎臟完全沒有出現任何症狀。不過篤信上帝的她表示，得知罹癌後她一點也不擔心，因為「不管怎樣我都會去到更好的地方，不是痊癒就是上天堂。」

瓊斯甚至因此感謝自己被蜘蛛咬傷。她認為要不是這次的意外，她可能也不會及時發現自己罹癌。現在她已經接受手術切除腫瘤，還在等候進一步的治療結果，確認是否要做其他後續治療。

由於手術恢復期間無法工作，瓊斯的女兒布蘭妮（Brittany Britt）也為媽媽發起募款，目前已籌得2530美元（約8萬元台幣）。

根據統計，美國每年有約8.1萬人被診斷出患有腎臟癌，是美國最常見的癌症之一。

癌症 美國 蜘蛛

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