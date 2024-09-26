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對女囚起色心！性侵犯爬過獄警眼皮 大庭廣眾下脫褲想硬上

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名男性侵犯在執法機構中，偷偷繞過員警想性侵女囚。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國一名男性侵犯在執法機構中，偷偷繞過員警想性侵女囚。示意圖，非當事人。圖／ingimage

都被抓了還不知悔改！美國一名男子因襲擊女性被逮，然而在法庭等候區時，竟對另一側的女囚起色心，偷偷繞過員警所在的值班櫃台想性侵對方。

根據《ABC15 Arizona》報導，亞利桑那州一名男子因襲擊5名女性，於當地時間4月12日被捕。4月17日，該男在馬里科帕郡一處接收、轉移和釋放設施（Intake, Transfer and Release facility，簡稱ITR）的法庭等候區時，竟對另一側女性等候區的女囚起色心，偷偷繞過值班櫃台圖謀不軌。

監視器畫面可以看到，男子呈現仰姿、雙手撐地，緩慢的爬過值班櫃台，當時值班員警完全沒有注意到。

男子成功繞到另一側的女性等候區，走到熟睡的女囚身後脫下褲子，此時另一名女子大叫，驚動員警，這才呼叫支援帶走男子，把他關押到封閉的牢房。

馬里科帕郡治安官辦公室（Maricopa County Sheriff's Office，簡稱MCSO ）表示，ITR簡化了預約法院聽證會的流程，減少嫌犯和執法機構的等待時間，以此提高效率。ITR的等候區將男女分別劃分在值班櫃台兩側，以確保安全，但值班人員不可能無時無刻盯著所有人。該處ITR啟用4年來第一次發生這種事，警方將尋求改進。

性侵

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