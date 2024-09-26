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美特勤局又惹事！特工酒後企圖性侵賀錦麗女幕僚

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國特勤局特工酒後企圖性侵賀錦麗女幕僚 。路透
美國特勤局特工酒後企圖性侵賀錦麗女幕僚 。路透

美國特勤局證實，一名特工被控性侵副總統賀錦麗競選團隊的女幕僚，對此已著手調查，該名特工已遭停職，直到調查結果出爐為止。

美國特勤局7月因前總統川普遇襲前，內部就存在溝通不暢和工作失職的情況而遭受批評，未料近日再惹議。特勤局25日向NBC證實，該名涉嫌性侵指控的特工已被安排休行政假，等待調查結果。

據RealClearPolitics報導，多名特勤局消息人士指出，該名涉案特工上周在威斯康辛州綠灣一家餐廳與該名女子及其他數名賀錦麗幕僚一同吃飯飲酒，隨後回飯店休息時，該特工與其他人一起進入一名女性幕僚的飯店房間

未料進入房間後，該名特工便試圖強行與該名女子發生性行為，在房內眾人面前對她毛手毛腳，其他人見狀趕緊將特工從房間帶離，接著該特工似乎醉倒在走廊上。隨後23日，這名特工被召回華盛頓特區的特勤局總部，並被強行要求接受調查人員問話。

特勤局發言人古利諾（Anthony Guglielmi）發聲明指出，「我們非常重視所有的指控，並已將此事移交給特勤局的辦公室進行專業責任調查。」並稱「特勤局與白宮保持密切聯繫，並向白宮通報了這些指控。」

對此，賀錦麗競選辦公室發聲明表示，對不當性行為採取零容忍態度，美國特勤局向副總統辦公室官員發出相關警告，並告知已啟動調查。

房間 美國 賀錦麗

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