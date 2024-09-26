美國史上首次 現任紐約市長亞當斯被起訴

紐約時報引述瞭解事件但不具名人士的說法報導，現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）因聯邦罪刑遭到起訴，亞當斯是美國史上首位在任遭起訴的紐約市長。

紐時（New York Times）報導，亞當斯的案件以密件形式進行，外界並不清楚檢察官以何項罪名起訴。

紐約市府高官近期陸續遭聯邦調查局探員搜索約談，教育總監班克斯（David Banks）24日宣布將任職到年底，首席法律顧問索恩伯格（Lisa Zornberg）、市警局局長卡巴（Edward Caban）與衛生總監瓦桑（Ashwin Vasan）在9月中陸續宣布辭職。

員警出身的亞當斯是紐約市110位歷任市長中第2位非裔市長，選前曾宣示上任後將降低犯罪，讓市府走向專業，不過任期不到3年，陸續傳出濫用親信任官及高官涉貪濫權的醜聞。

亞當斯上任後，從副市長到警政、稅務、教育等單位均不避嫌任用親戚好友，聯邦調查局近期搜索多名市府高官住宅，官員需交出手機等通訊用品。

除了市府高官遭調查，競選選募款主任薩格斯（Brianna Suggs）疑似收受土耳其政府獻金，曾與亞當斯訪問北京的亞裔事務主任鄭祺蓉（WinnieGreco），兩人去年分別遭搜索，亞當斯也須交出手機。

亞當斯被起訴後是否能夠繼續擔任市長引起外界關注，紐約州長侯可（Kathy Hochul）依規定可要求亞當斯去職。

紐約選出的民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）在社媒貼文指出，大量市府高官辭職留下空缺讓市政無法運作，無止境的調查行動更讓市府無法任用與留任適任官員，為了紐約市，亞當斯應該辭職。