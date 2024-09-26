加州法院大廳爆炸5傷 20歲犯嫌被捕

美國警方表示，一名20歲男子今天在加州一座法院大廳引爆爆炸裝置，造成5人受傷，促使院區和附近其他建築物關閉。

美聯社報導，警方表示，今天上午8時45分後不久，加州聖馬利亞法院（Santa Maria Courthouse）發生爆炸，一名犯嫌遭到逮捕。

這座法院位在加州中部濱海聖巴巴拉郡（SantaBarbara County）小城市聖馬利亞，聖馬利亞市人口約11萬人。已故流行樂天王麥可傑克森（MichaelJackson）20年前就是在這座法院為涉性侵案受審，後來獲判無罪。

聖巴巴拉郡警長發言人在社群媒體X上發文說：「現場仍有狀況。請持續避開這個區域。」發言人後來說，遭到逮捕的是一名男子，爆炸源自「一個蓄意設置」的爆炸裝置，調查人員不認為還有其他嫌犯。

發言人後來又寫道：「拆彈小組正在處理現場，犯嫌仍在接受訊問。」

警方起初表示有兩名傷者且均無生命危險，但馬利安區域醫療中心（Marian Regional Medical Center）表示，院方收治5名與這起爆炸有關的傷者，其中兩人今天上午狀況良好，3人狀況尚可，但沒有提供更多細節。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這名犯嫌是20歲居民麥蓋爾（Nathaniel McGuire）。麥蓋爾進入法院後在安檢站丟了一袋東西，並在袋子爆炸後試圖進入自己的座車，旋即被捕。

麥蓋爾7月底時因違反槍械規定被捕，可能因此懷恨在心並於今天犯案。

聖巴巴拉郡法院行政官員表示，爆炸發生在刑事法庭建築物一樓大廳，這是整個法院院區的入口，設有安檢站，任何想去刑事、民事或其他法庭的人都必須經過這裡。但目前不清楚犯嫌是否經過安檢。

一名目擊者稱當時聽到一聲巨響，法警護送他和其他民眾出去，並說他看到現場有一件看似毛衣的物質在悶燒，一名男子在尖叫，4、5個人壓在他身上，試圖制伏他，「我認為若非警員跳到那個人身上，情況可能會更糟」。

法院今天大門深鎖，預計明天恢復運作。附近的聖馬利亞市政廳、市府辦公室及圖書館等今天也關閉。鄰近的洛杉磯郡（Los Angeles County）法院也加強巡邏。