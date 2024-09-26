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美國國會通過臨時支出法案 避免選前政府停擺

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
圖為美國國會大廈。中央社資料照
圖為美國國會大廈。中央社資料照

美國聯邦參議院今天以78票贊成18票反對通過臨時支出法案，避免聯邦政府於11月5日大選前出現停擺窘境，接下來將送交總統拜登簽字。

法新社和美聯社報導，美國國會參眾兩院在跨黨派合作下，於9月30日最後期限之前先後通過這項法案，讓聯邦政府獲得短期資金運作至12月20日。

法案撥款給各個機構的款項與現有等級一致，但鑒於共和黨總統候選人川普兩度遭遇暗殺未遂事件，這項法案提供額外2.31億美元資金來輔助美國特勤局（US Secret Service）。除此之外，法案也加了一筆資金來補助總統交接等事宜。

民主黨占多數的聯邦參議院今天僅短短數小時就通過法案，因為美國11月5日除將舉行總統選舉，眾議院全部435個席位及參議院其中33個席次也進行改選，議員們均急著回到選區造勢，讓通常極為緩慢的立法速度加快了不少。

聯邦參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在聲明中表示：「美國人民可以鬆一口氣，因為雙方都選擇了跨黨派合作，國會正在完成工作。」

他說：「我們將維持政府正常運作，避免重要的政府服務措施不必要地停擺。」

這次預算大戰雖未如過去吵得那麼兇，但政府停擺的可能性確實一度存在，讓力拚於11月5日連任的共和黨籍眾議員捏了一把冷汗。

因為參眾兩院均未能就10月1日開始的2025財政年度各部門預算達成共識，因此需要通過臨時開支法案的「持續（撥款）決議」。

共和黨 美國 議員

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