美眾院通過阻「中共暴政人士」法 祭制裁阻北京侵台

美國眾議院今天通過「制裁中國共產黨暴政及壓迫人士法案」。內容指出，中共中央委員會委員等若損害香港自治、加劇對台灣人民的侵略，或助長壓迫維吾爾穆斯林，美國將禁止他們買賣在美資產。

聯邦眾議院下午以243對174票通過「制裁中國共產黨暴政及壓迫人士法案」（簡稱阻止中共法，STOPCCP Act）。

根據法案，香港2020年7月頒布的國安法對一國兩制造成嚴重且無法彌補的傷害，進一步削弱了國際社會對中國履行國際法的信心；中國持續鎮壓新疆維吾爾自治區穆斯林少數民族，還進行系統性人口控制。

法案指出，台灣前總統蔡英文2016年上任後，中國政府加大透過外交孤立及軍事挑釁來對台施壓的力度。解放軍快速現代化及最近在台海及其周邊地區的軍演表明，台灣安全明顯受到威脅。

法案提到，以習近平總書記為首的中國共產黨成員應該為損害香港自治、加大對台灣人民的侵略，以及對新疆維吾爾自治區維吾爾穆斯林的壓迫負責。

制裁對象包括中共中央委員會委員，及其成年家屬、配偶或配偶的成年家屬。

法案指出，如果美國總統判定上述人士侵犯香港自治、騷擾、恐嚇，或加劇對台灣民眾的侵略，或助長對中國境內個人或社會團體（包括維吾爾族）的政治壓迫或侵犯人權行為，可依法阻止及禁止他們買賣在美資產。

制裁方式也包括取消美國簽證或入境文件的資格及撤銷現有簽證。

根據法案，在若干情況下，總統可以依照一定程序結束制裁，例如中共停止破壞香港自治、停止對維吾爾族的種族滅絕，包括以可驗證、查核的方式，停止支持維吾爾族強迫勞動及強迫絕育的作法。

終止制裁的前提還包括停止對台灣的一切形式的威脅、軍演及侵略，包括在至少一年內透過可驗證的方式證明，不曾由任何與中國或中共相關的軍事或情報人員，或其任何機構或工具，入侵台灣的空域、領海或領土。

眾議院通過這項法案後，將送交參議院審議。參院同意後，法案由總統簽署正式生效。不過，國會將休會至11月中旬，壓縮剩餘會期。下一屆國會則在新年後不久開議。