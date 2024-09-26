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洛杉磯公車遭歹徒挾持 司機冷靜開車獲譽英雄

中央社／ 洛杉磯25日專電
洛杉磯一輛載有乘客的公共巴士被歹徒劫持。圖/取自KTLA5電視台
洛杉磯一輛載有乘客的公共巴士被歹徒劫持。圖/取自KTLA5電視台

洛杉磯今天凌晨發生公車挾持事件，1人死亡。警方動用特勤隊攔下公車，逮捕嫌犯；司機即時報案、在槍口威脅下冷靜開車，被譽為英雄。

洛杉磯各家新聞台今天清晨都在連線報導這起事件。警方表示，午夜接獲多起通報，回報這輛公車上有不明原因的混亂和失序行為，恐有致命武器的攻擊。

警方表示，持槍嫌犯在凌晨1時以前搭上公車，當時車上有司機與2名乘客。

警方抵達時，公車正緩慢滑行。多輛警車尾隨這輛公車。司機在嫌犯的持槍威脅下駕駛車輛。公車前方顯示目的地的電子看板呈現「緊急事件：打911報警」。

公車在市區行駛1小時之後，警方在街道上布置「釘刺帶」（spike strips）刺穿輪胎而攔下公車。特勤隊使用震撼彈攻堅時，嫌犯當場投降，司機從駕駛座旁的窗戶爬出車外。

司機與一名乘客安全脫險，在救護人員的檢查後沒有大礙。另一名乘客身受槍傷，送往醫院之後不治。

警方發言人葛蘭姆（Donald Graham）稱讚公車司機臨危不亂，是這起事件落幕的關鍵人物。

KTLA新聞台報導，葛蘭姆表示：「在這樣的情況下，這名駕駛盡他所能，繼續用安全的方式開車，後面有警車尾隨1小時，一直到釘刺帶發揮效果。」

葛蘭姆表示，司機第一時間按下車上緊急按鈕，讓警方可以即時反應。嫌犯的身分與動機仍在調查中，洛杉磯警方沒有公布死亡乘客的身分。

儘管洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）再三強調，在2028年洛杉磯奧運之前，加強大眾運輸系統的使用率和安全性，但從今年1月以來已經有超過10起公車和捷運的持刀刺傷或槍擊事件。

洛杉磯 警車

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