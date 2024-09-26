美眾院中國委員會主席：立法限制對中投資為當務之急
美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天表示，該委員會的當務之急是限制美國對中投資。
路透社報導，穆勒納爾在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）會議上指出：「我們必須有一項對外投資制度，基本上表明『禁止對某項名單上的這些企業進行投資』、『我們不應幫助中國軍隊，我們不應支持種族滅絕』。」
此外，穆勒納爾還提及，「那可能是我們現在的當務之急」，美國實際上是在資助中國，導致美國自己的滅亡。
穆勒納爾的發言人證實，他所提到的「種族滅絕」，是意指中國被控對新疆少數民族維吾爾人的處置方式。中國駐華盛頓大使館未立即對此置評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言