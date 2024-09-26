美眾院中國委員會主席：立法限制對中投資為當務之急

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）今天表示，該委員會的當務之急是限制美國對中投資。

路透社報導，穆勒納爾在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）會議上指出：「我們必須有一項對外投資制度，基本上表明『禁止對某項名單上的這些企業進行投資』、『我們不應幫助中國軍隊，我們不應支持種族滅絕』。」

此外，穆勒納爾還提及，「那可能是我們現在的當務之急」，美國實際上是在資助中國，導致美國自己的滅亡。

穆勒納爾的發言人證實，他所提到的「種族滅絕」，是意指中國被控對新疆少數民族維吾爾人的處置方式。中國駐華盛頓大使館未立即對此置評。

大使館 美國

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