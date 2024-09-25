美碼頭工人醞釀大罷工 東岸與墨西哥灣各大港恐停擺

鑒於美國東岸和墨西哥灣沿岸各大港口可能受到碼頭工人醞釀下週罷工的衝擊，紐約地區航運官員今天致函這些碼頭的客戶，呼籲他們立即將置放在各港口的貨物取回。

法新社報導，美國即將在數週後舉行總統大選，卻有數萬名美國碼頭工人眼看將展開罷工，這將影響從貨運、零售到鐵路運輸等眾多產業。

紐約與紐澤西港口事務管理局（Port Authority ofNew York and New Jersey）港口部主任魯尼（BethannRooney）在寫給客戶與夥伴的信中表示，在影響美國東岸與墨西哥灣沿岸港口的1份合約將於本月30日到期之前，港口用戶應該將各自進口貨物領回。

魯尼寫道：「儘管我們對於達成協議仍充滿希望，（但）...針對罷工可能在10月1日0時生效，相關準備工作正在進行。」她並強調，「一旦罷工啟動，就沒有機會運交任何貨物」。

由於國際碼頭工人協會（InternationalLongshoremen's Association，ILA）和美國海運聯盟（United States Maritime Alliance，USMX）之間近幾週都未進行有意義的談判，使得罷工成真的可能性似乎升高。進口商和物流業者近幾天也對罷工將造成的經濟艱困提出警告。

除了紐約地區的港口，在波士頓、費城、查爾斯頓（Charleston）、薩凡納（Savannah）、坦帕（Tampa）和紐奧良等城市的其他美國大港也會受到罷工影響。

美國海運聯盟昨天發布聲明表示：「我們依舊準備好隨時進行協商，然而雙方必須先坐上談判桌才能達成協議。但沒有跡象顯示國際碼頭工人協會此時對談判感興趣。」

國際碼頭工人協會主席達傑特（Harold Daggett）則在新聞稿中說，雙方近幾週已溝通「數次」仍陷入僵局，因為美國海運聯盟繼續提議「令人難以接受的加薪方案」。因此若下週罷工造成美國「大西洋和墨西哥灣沿岸所有港口全數關閉」，美國海運聯盟要負直接責任。