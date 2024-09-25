把握人生別浪費！醫生曝很多病人臨終前最後悔這5件事

每個人的生命都有走向終點的一天，但卻很少有人因此意識到自己活著時，所做的每個決定都很重要。美國舊金山一名醫師曾在病房陪伴癌末病人多年，近期她分享病人離世前最後悔的五件事，希望藉此提醒民眾珍惜生命。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，安格萊德（Shoshana Ungerleider）是一名內科醫師。她陪伴過許多病人，看見他們常在生命的最後感到悔恨，而且有幾件事是病人都有的遺憾。

這五件事分別是：

1. 花太少時間陪伴所愛的人

2. 花太多時間工作

3. 讓恐懼替你做決定，而不是勇敢冒險

4. 面對不確定性或機會時不夠勇敢

5. 過於看重未來，反而忘記專注當下

安格萊德說，當人們意識到生命終點臨近時，才會開始專注當下。她表示，其實不論我們在生命中的哪個階段，我們真正擁有的只有每個當下。雖然安格萊德身為醫師，通常給的是跟健康、飲食相關的建議，但在看過生老病死後，她鼓勵人們應該在年輕時就開始思考死亡的意義，更加提升自己活在當下的能力，為生活帶來意義和目標。

一名在安寧病房工作的護理人員弗拉霍斯（Hadley Vlahos）也在TikTok上分享，她在陪伴病人臨終時，發現很多人後悔沒有多花時間陪家人，而是花時間工作。

弗拉霍斯說，其實在死亡面前，世上一切物質財富都不再重要。對於每個即將離世的人來說，即使有再多財富，真正重要的還是和所愛的人留下的回憶。