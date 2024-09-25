「凶器被汙染、證詞存疑」檢方反對死刑無效 密蘇里州處決記者命案死囚

美國密蘇里州矯治局表示，55歲死囚威廉斯今天伏法。21年前讓威廉斯凶殺案定罪的檢察官後來說此案有疑點，連被害人家屬都說不該處決，但最終反對無效。

路透社報導，美國聯邦最高法院是最後一個可阻止行刑的機關，但最高法院拒絕介入此案，威廉斯（Marcellus Williams）隨後於晚間6時過後不久在邦特爾（Bonne Terre）的監獄接受注射死刑。

威廉斯生前為避免受死刑最後一搏，但密蘇里州州長帕森（Mike Parson）和密蘇里州最高法院昨天也拒絕讓他如願。

威廉斯被控1998年8月進入「聖路易郵訊報」（St.Louis Post-Dispatch）前記者蓋爾（Felicia Gayle）家中將她捅死，2003年被判有罪，但他堅稱自己無辜。

密蘇里州聖路易郡（St. Louis County）檢察官貝爾（Wesley Bell）辦公室負責最初的起訴，但貝爾後來對最初的審判有疑慮，曾試圖阻止行刑。

貝爾在威廉斯被處決後的書面聲明中表示，只要還有一絲絲的疑慮，死刑就絕對不能是選項。

根據相關法院文件，貝爾質疑兩名主要證人的可信度，並斷定檢方基於種族不當排除非裔陪審員，還指出新的檢測結果顯示，凶器上沒有發現威廉斯DNA痕跡。威廉斯是非裔美國人。

隨後的檢測顯示，這把刀上有一名檢察官和一名調查人員的DNA；他們負責此案，並在未戴手套的情況下處理凶器。

由於這把刀受到汙染，檢方和威廉斯的律師在8月達成協議，尋求讓他獲判無期徒刑。

密蘇里州最高法院應密州檢察長貝里（AndrewBailey）要求擋下這項協議。一名法官本月稍早維持原判，認為刀上缺乏證據，不足以證明他無罪。密蘇里州最高法院昨天確認這項裁定。