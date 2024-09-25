父子超強運！他爽中近400萬獎金 曝兒子2個月前才中300多萬

美國內布拉斯加州一對父子運氣超好，一名父親日前購買彩券結果贏得12萬美元（約台幣382萬元）大獎，但早在2個月前，他的兒子才因買刮刮樂中了10萬美元（約台幣318萬元）獎金。

ksla news 12報導，內布拉斯加州格蘭德艾蘭市（Grand Island）男子達爾（Douglas Dahl），日前在當地商店購買5張內布拉斯加州的Pick 5彩券，其中一張的數字13、22、29、31、36與開獎數字相符，贏得12萬美元大獎。

達爾領獎時向樂透官員表示，他的兒子也很有中獎運，對方7月時買了一張刮刮樂，贏得10萬美元，很開心自己現在贏得的獎金比兒子多。

達爾表示，自己平時一直有固定買彩券的習慣，所以當他發現自己中獎時只覺得「終於是時候了」，未來也打算繼續買彩券。