梅蘭妮亞沒陪川普競選 為回憶錄跑打書行程

距離美國總統大選僅剩幾週，在丈夫忙著全美走透透跑競選時，梅蘭妮亞‧川普（Melania Trump）也沒有閒下來，忙著跑另一種宣傳活動：替她即將上市的回憶錄打書。

法新社報導，近來神隱的前第一夫人梅蘭妮亞打破沉默，替她的回憶錄宣傳。她的新書將於10月8日出版，時間點落在總統大選前不到一個月，而這場選舉可能讓川普重返白宮。

54歲的梅蘭妮亞曾為模特兒，近年來一直避免成為鎂光燈焦點。今年春季，川普因涉嫌向一名成人片女星支付封口費而遭到定罪，她沒有陪同川普出庭；不僅如此，她還缺席川普目前所有造勢活動，但她最近幾天卻罕見地在社群媒體發布一系列影片。

她在一段黑白影片中說：「作為一名平民，我經常遭到公眾檢視與誤解，我覺得我有責任澄清事實。我認為分享我的觀點很重要。」

在其他影片中，出生於斯洛維尼亞的梅蘭妮亞談到一系列議題，這些是她從未或先前幾乎沒有談論過的話題，包括她丈夫7月險遭暗殺，以及2020年在華府舉行的「黑命關天」（Black Lives Matter）社會正義抗議運動。

梅蘭妮亞也提到2016年美國小報刊出她的裸照，她說：「我為我的裸體模特兒工作感到自豪。」她還問：「難道我們已經無法欣賞人體之美嗎？」

在另一段影片中，她譴責聯邦調查局（FBI）於2022年突襲川普的佛羅里達州住所，稱政府侵害了隱私權。

然而，一向難以拍到且躲避媒體的梅蘭妮亞為何在這時候打破沉默？

俄亥俄大學（Ohio University）研究總統夫婦的歷史學教授耶里森（Katherine Jellison）說，梅蘭妮亞的主要目標是打書，但她也在「打造她是一位掌握自己人生與命運的女強人形象」。

耶里森又說，梅蘭妮亞拒絕參與她丈夫當前競選總統的重要活動，「就是那項獨立計畫的一部分」。

這本256頁的回憶錄書名為「梅蘭妮亞」（Melania），附上照片的簽名版售價250美元（約新台幣8029元）。