川普刺客數月前就計畫行刺 美司法部加控企圖暗殺等3罪

美國共和黨總統候選人、前總統川普日前在高球場遭遇未遂暗殺，意圖暗殺川普犯嫌勞斯（Ryan Wesley Routh）原先被檢方控訴2項槍枝相關的聯邦罪名，24日再被加控3項罪名，包括企圖暗殺、持有槍械以實施暴力犯罪，及襲擊特勤局人員。

根據美國司法部24日公布的起訴書，勞斯遭控企圖暗殺、持有槍械以實施暴力犯罪，及襲擊特勤局人員。

美國司法部長加蘭在聲明中表示，針對公職人員的暴力行為危及國家所代表的一切，司法部將利用一切可用資源，將向追究瑞安．勞斯追究責任。

根據聯邦檢方提交的最新文件指出，勞斯「數月前」把一個盒子放在身分未經披露人士家中，裡頭有彈藥、一根金屬管、建築材料、電話和幾封信，信中提及勞斯計畫暗殺川普，並會提供15萬美元報酬給他人為他完成。

勞斯先前還面臨2項指控，分別是身為已經定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有序號遭抹去的槍枝。