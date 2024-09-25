快訊

又有颱風？賈新興：27日恐有熱低壓發展成颱機率高 離台比較近需觀察

未邀首集動畫導演麥人杰 「魔法阿媽2」主創團隊盼諒解：當年失聯留下警戒

以色列連轟3天釀569死！黎巴嫩外長：只有美國能阻止戰爭

川普刺客數月前就計畫行刺 美司法部加控企圖暗殺等3罪

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
意圖暗殺川普的犯嫌勞斯24日再被加控3項罪名，如今共被控5罪。法新社
意圖暗殺川普的犯嫌勞斯24日再被加控3項罪名，如今共被控5罪。法新社

美國共和黨總統候選人、前總統川普日前在高球場遭遇未遂暗殺，意圖暗殺川普犯嫌勞斯（Ryan Wesley Routh）原先被檢方控訴2項槍枝相關的聯邦罪名，24日再被加控3項罪名，包括企圖暗殺、持有槍械以實施暴力犯罪，及襲擊特勤局人員。

根據美國司法部24日公布的起訴書，勞斯遭控企圖暗殺、持有槍械以實施暴力犯罪，及襲擊特勤局人員。

美國司法部長加蘭在聲明中表示，針對公職人員的暴力行為危及國家所代表的一切，司法部將利用一切可用資源，將向追究瑞安．勞斯追究責任。

根據聯邦檢方提交的最新文件指出，勞斯「數月前」把一個盒子放在身分未經披露人士家中，裡頭有彈藥、一根金屬管、建築材料、電話和幾封信，信中提及勞斯計畫暗殺川普，並會提供15萬美元報酬給他人為他完成。

勞斯先前還面臨2項指控，分別是身為已經定罪的重罪犯擁有槍枝，以及擁有序號遭抹去的槍枝。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

民調：亞太裔選民青睞賀錦麗勝過川普

美民調：川普更擅處理台海危機 賀錦麗支持者更願出兵護台

若大陸攻台 川普與賀錦麗誰更能應對？美6大搖擺州民調出爐

賀錦麗被栽贓共產黨 拉美選票恐跑光

相關新聞

川普刺客數月前就計畫行刺 美司法部加控企圖暗殺等3罪

美國共和黨總統候選人、前總統川普日前在高球場遭遇未遂暗殺，意圖暗殺川普犯嫌勞斯（Ryan Wesley Routh）原先...

每加侖便宜1美元 灣區這個加油站天天爆車潮 

據媒體SFGATE報導，在灣區一家最便宜的加油站收銀台後面一間狹小辦公室內的公告板上，貼著一封信，祝賀加油站經理取得了 ...

亞當斯損兵折將 紐約市衛生局長宣布年底離職

紐約市府證實，市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)已提交了辭呈，將於今年年底離職。在市長亞當斯(Eric Adam...

加州起訴石油巨擘 控塑膠回收謊言騙百姓數十年

美國加州今天對埃克森美孚公司（ExxonMobil）展開法律行動，指控這家石油巨擘在塑膠回收利用方面從事「長達數十年的欺...

拒當低頭族 加州新法要學校限制或禁用智慧手機

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天簽署一項法案，要求學校限制或禁止使用智慧型手機，與此同時，人們愈來愈到清...

拜登與阿聯總統會談 美承認阿聯為主要國防夥伴

美國總統拜登今天與阿拉伯聯合大公國總統就加薩戰爭和中東日益不穩定等話題舉行會談後，正式承認阿聯是美國主要國防夥伴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。