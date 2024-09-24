拒當低頭族 加州新法要學校限制或禁用智慧手機

美國加州州長紐松（Gavin Newsom）今天簽署一項法案，要求學校限制或禁止使用智慧型手機，與此同時，人們愈來愈到清楚過度使用智慧型手機會增加精神疾病風險並降低學習力。

路透社報導，根據美國教育媒體「教育週刊」（Education Week），繼佛羅里達州率先於2023年禁止在課堂上使用手機之後，另外13州今年也禁止或限制在校園使用手機，或建議從事教育工作者採取這類舉措。

擁有近590萬名公立學校學生的加州跟進洛杉磯郡（Los Angeles County）做法，洛杉磯郡的學校董事會6月禁止郡內42萬9000名學生使用智慧型手機。

美國醫務總監莫西（Vivek H. Murthy）也在同一個月呼籲將社群媒體平台貼上警告標籤，類似香菸包裝上的警語，並將這個問題比作心理健康緊急情況。

莫西援引「美國醫學會期刊」（JAMA）一項研究指出，每天在社群媒體花費超過3小時的青少年可能面臨更高的精神疾病風險，同時提到蓋洛普（Gallup）民調顯示青少年平均每天花費4.8小時在社群媒體上。

加州的法案在加州眾議會以76票贊成、0票反對通過，在加州參議會以38票贊成、1票反對通過，法案要求學校董事會或其他管理機構在2026年7月1日前制定一項政策，限制或禁止學生在校園內使用智慧型手機，且每5年更新政策一次。

紐松在聲明中說：「我們知道過度使用智慧型手機會增加焦慮、憂鬱和其他心理健康問題，而我們有能力進行干預。這項新法將有助學生在校時能專注於學業、社會發展和眼前的世界，而不是（手機）螢幕。」