拜登與阿聯總統會談 美承認阿聯為主要國防夥伴
美國總統拜登今天與阿拉伯聯合大公國總統就加薩戰爭和中東日益不穩定等話題舉行會談後，正式承認阿聯是美國主要國防夥伴。
法新社報導，美國承認阿聯為國防夥伴後，就可以透過聯合訓練、演習和其他行動密切進行軍事合作。
除了阿聯，只有印度獲美國指定為主要國防夥伴。
拜登與阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al Nahyan）呼籲對加薩提供「緊急、不受阻礙」的人道援助，並在會後聲明中分享對以色列和哈瑪斯（Hamas）停火協議的承諾。
拜登在會議開始時表示，他已得知以色列和黎巴嫩之間的最新發展。黎巴嫩官員表示，以色列今天的空襲造成至少492人死亡。
他們的聯合聲明談到阿聯對蘇丹衝突的參與，雙方都強調，這場造成世上最大流離失所危機的戰爭沒有軍事解決方案。
雙方也強調加深在太空探索、清潔能源和人工智慧（AI）合作的計畫，阿聯在這些領域都推出雄心勃勃的計畫，引起美國地緣政治對手中國的興趣。
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