加速半導體廠興建…美眾院通過立法 三個方法可豁免聯邦環評

美國眾議院通過立法，讓部分半導體製造計畫案能豁免聯邦核發許可的規定，以免環境審查和訴訟導致國內晶片廠建設延宕。

因為參議院已通過，這項旨在加速美國半導體業建設的法案，接下來將送交總統拜登簽署生效。

因2022年晶片與科學法案（CHIPS）的獎勵措施，多家晶片公司承諾在美國本土投資大約4,000億美元建廠，包括英特爾和台積電在內，都準備透過CHIPS取得數十億美元的補助。不過，他們的補助尚未定案。半導體廠址須接受國家環境政策法（NEPA）的審查，周一通過的法案是要放寬這項要求。

產業官員一直擔心，NEPA的審查恐令建廠進度出現數月或長達數年的延誤，項目可能訴訟纏身。但環保團體反對給晶片製造商開方便之門，指半導體業的碳排增加且造成更廣泛的環境損失。

這是拜登的產業政策必然要面對的兩難。一方面，華府官員希望看到晶片工廠儘快建起來，以減少對亞洲，尤其是台灣的依賴。另一方面，白宮設有氣候目標，興建半導體廠可能讓達標變難。

法案明列三種方法，讓晶片法資助的項目能豁免NEPA的審查。

首先是今年底前動工。多數大廠應可符合此一門檻，一個例外是美光在紐約的項目，該案尚未能滿足淨水法案（Clean Water Act）和各項州級規定的要求。

其次，僅提供貸款、沒直接補助的項目可獲豁免。這項規定目前還不適用於CHIPS的任何激勵方案。

最後，如果設施獲得的補助在項目成本的占比低於10%，就能豁免。這個比率低於在該法案早期版本定下的15%。