快訊

日本近海規模5.9地震！八丈島見「50公分」浪高 氣象廳發海嘯警報

爆簽約大陸公司 吳慷仁搭機洩行蹤回應：「跟著感覺走」

降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

加速半導體廠興建…美眾院通過立法 三個方法可豁免聯邦環評

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國眾院23日通過立法，讓一些半導體製造的建廠案能豁免聯邦環境審查。圖為美總統拜登2022年5月參觀南韓三星電子在平澤的半導體廠。路透
美國眾院23日通過立法，讓一些半導體製造的建廠案能豁免聯邦環境審查。圖為美總統拜登2022年5月參觀南韓三星電子在平澤的半導體廠。路透

美國眾議院通過立法，讓部分半導體製造計畫案能豁免聯邦核發許可的規定，以免環境審查和訴訟導致國內晶片廠建設延宕。

因為參議院已通過，這項旨在加速美國半導體業建設的法案，接下來將送交總統拜登簽署生效。

因2022年晶片與科學法案（CHIPS）的獎勵措施，多家晶片公司承諾在美國本土投資大約4,000億美元建廠，包括英特爾和台積電在內，都準備透過CHIPS取得數十億美元的補助。不過，他們的補助尚未定案。半導體廠址須接受國家環境政策法（NEPA）的審查，周一通過的法案是要放寬這項要求。

產業官員一直擔心，NEPA的審查恐令建廠進度出現數月或長達數年的延誤，項目可能訴訟纏身。但環保團體反對給晶片製造商開方便之門，指半導體業的碳排增加且造成更廣泛的環境損失。

這是拜登的產業政策必然要面對的兩難。一方面，華府官員希望看到晶片工廠儘快建起來，以減少對亞洲，尤其是台灣的依賴。另一方面，白宮設有氣候目標，興建半導體廠可能讓達標變難。

法案明列三種方法，讓晶片法資助的項目能豁免NEPA的審查。

首先是今年底前動工。多數大廠應可符合此一門檻，一個例外是美光在紐約的項目，該案尚未能滿足淨水法案（Clean Water Act）和各項州級規定的要求。

其次，僅提供貸款、沒直接補助的項目可獲豁免。這項規定目前還不適用於CHIPS的任何激勵方案。

最後，如果設施獲得的補助在項目成本的占比低於10%，就能豁免。這個比率低於在該法案早期版本定下的15%。

半導體 拜登 環評 美國

延伸閱讀

美國大選連續兩屆民調失準 民主黨領先仍陷焦慮

【專家之眼】四方安全對話與四海連動

印度、越南 衝刺半導體業

美禁聯網車用陸俄零組件

相關新聞

加速半導體廠興建…美眾院通過立法 三個方法可豁免聯邦環評

美國眾議院通過立法，讓部分半導體製造計畫案能豁免聯邦核發許可的規定，以免環境審查和訴訟導致國內晶片廠建設延宕。

上任僅一周 紐約市代理警局長遭FBI搜查住所

紐約市警總局前任總局長卡班(Edward Caban)此前因深陷貪腐醜聞而宣布辭職後僅一周多，受命擔任代局長的唐倫(Th...

寒冬將臨…全美遊民數創17年新高 芝加哥暴增2倍

隨著秋冬即將季節來臨，全美各地、包括芝加哥等大城市的遊民人數激增，而且總數可能破紀錄，形成嚴重的社會危機。

舊金山街道變乾淨 遊民不減反增「躲在更偏僻城市角落」

市區大型遊民營地減少，但舊金山的遊民人數不減反增，只是隱藏在公眾看不到之處。

法令生效！加州超市禁用塑膠購物袋 2026年1月上路

在美國加州超市結帳時將再也聽不到收銀員問「要紙袋還是塑膠袋」這句話了，因為州長紐松（Gavin Newsom）今天大筆一...

美國會領袖達協議「延長提供資金」 避免選前政府停擺

美國國會領袖今天宣布一項協議，將為聯邦政府提供資金的期限延長至12月中旬，避免在大選前幾週出現有爭議的政府停擺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。