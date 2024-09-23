謀刺川普嫌犯勞斯 做案前幾個月留字條預料將失敗

紐約時報及華盛頓郵報23日報導，據當天一份美國聯邦法院文檔，遭控15日暗殺前總統川普未遂的58歲男子勞斯（Ryan Routh），在一張他幾個月前就寫好的便條中，表明自己打算行刺川普，還預料不會成功。

該文檔提到，勞斯準備動手前一個月，就開始勘查川普自家的佛州西棕櫚灘高爾夫球場場地地形。

勞斯幾個月前留給一名友人一張字條，事發後此人將裝有字條的盒子打開，其內容是「親愛的世界，這是一次對川普的暗殺企圖，但我令各位失望了。我盡了全力，也用了我所能鼓起的全部勇氣」。該便條最後寫道，「我失敗了，就由你來完成這項工作；只要有人能成功，我將懸賞15萬美元（台幣約485萬元）」。

本案的調查人員指稱，勞斯的財產很少。這份文檔在1場聽證會於23日召開前曝光，該聽證會將決定是否延長羈押他。