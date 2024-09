美眾院報告：聯邦研究資金助中國發展軍事技術

美國眾議院兩個委員會的共和黨成員今天發布一份報告,指美國聯邦研究資金被用於推動中國發展軍事用途技術,助長北京這個美國潛在的國安對手。

「紐約時報」(The New York Times)報導,美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on the Strategic Competition Betweenthe United States and the Chinese Communist Party)和「教育與勞動力委員會」(Education and theWorkforce Committee)共和黨成員發表的報告指出,中國與美方資助研究人員的合作,以及中美兩國大學進行的聯合研究,幫助北京在極音速與核子武器、人工智慧(AI)和先進半導體等領域取得進展。

這份報告斷定這些進展未來可能影響美中在戰場上的表現,建議對聯邦資助研究制定更嚴格指引,包括大幅限制接受美國資助的研究人員與和中國軍方有關聯的中國大學、企業進行合作。

報告檢視了美中大學在中國共同成立的3間學術機構,其中包括加州大學柏克萊分校(University ofCalifornia, Berkeley)、喬治亞理工學院(GeorgiaInstitute of Technology)的合作項目。報告認為,這些機構是向中國轉移專業知識、應用研究和技術的管道,且美國大學在向聯邦政府報告中國資金來源方面有所缺失。

兩校雖對報告許多內容提出異議,但柏克萊加大20日向紐約時報聲明,已決定放棄對擁有「清華-柏克萊深圳學院」一間非營利機構的所有權,部分原因在於校方難以了解附屬其他機構人員在深圳學院進行的研究。

喬治亞理工學院本月也宣布,退出「天津大學喬治亞理工深圳學院」的聯合辦學,並指天津大學被列入美國貿易限制的「實體清單」(Entity List)使雙方合作「難以為繼」。

根據報告,過去10年間有近9000份獲得美國國防部或情報界資助的研究、其共同作者與中國機構有關聯;其中2000多份研究的共同作者甚至與中國軍事研究和產業基地有直接關聯。

報告談到,這些研究絕大部分涉及軍民兩用技術,其中一些具備直接軍事用途,例如高性能炸藥、火箭燃料、追蹤水下目標及無人機的協同行動。

報告寫道,國防部資助的研究旨在確保美軍面對對手時保持技術優勢,然而卻可能被用以強化中國軍隊,令人感到不安。

眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)透過聲明表示:「中共正透過美國納稅人資助的研究,以及位於中國的美中合作機構推動其軍事發展…我們也必須禁止(美國機構)與黑名單實體進行研究合作,對新興技術研究設置更嚴格護欄(guardrail),並(透過新立法)向美國大學究責。」

這份報告主張採取的措施,包含限制聯邦資助研究人員的活動,這可能大幅減少美中兩國之間的科學合作案。

報告還希望推動新禁令,禁止聯邦資助研究人員與和中國軍方有關聯的個人或組織進行合作。這些限制可能造成重大影響,因為許多中國大型企業及大學和中國軍工業有一定接觸。