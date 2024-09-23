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法令生效！加州超市禁用塑膠購物袋 2026年1月上路

中央社／ 洛杉磯22日綜合外電報導
加州州長通過法令將全面禁用塑膠袋。 圖／ingimage
加州州長通過法令將全面禁用塑膠袋。 圖／ingimage

在美國加州超市結帳時將再也聽不到收銀員問「要紙袋還是塑膠袋」這句話了，因為州長紐松（Gavin Newsom）今天大筆一揮，將一項全面禁用塑膠購物袋的法令簽署生效。

綜合法新社和美聯社報導，加州是世界第5大經濟體，早在2014年即禁超市等店家提供塑膠袋，但允許賣家提供據稱可以回收或重複使用的加厚塑膠袋。

然而，環保人士表示，消費者既不回收也不重複使用這些塑膠袋。支持新法的加州州議員布雷克斯皮爾（Catherine Blakespear）援引一份州報告說，淪為垃圾的塑膠袋量2004年人均每年3.6公斤，2021年來到5公斤。

「洛杉磯時報」（The Los Angeles Times）報導，今天頒布的法令將全面禁用塑膠袋，但僅針對結帳櫃台用的購物袋，而非包裝食物的塑膠袋。等到新法2026年1月上路，收銀員只會詢問沒有自備購物袋的消費者「是否需要紙袋」。

紐松過去擔任舊金山市長時，就於2007年簽下全美第一道塑膠袋禁令。

加州州長紐松（Gavin Newsom）。 路透社
加州州長紐松（Gavin Newsom）。 路透社

塑膠袋 消費者 超市

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