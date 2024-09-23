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美國會領袖達協議「延長提供資金」 避免選前政府停擺
美國國會領袖今天宣布一項協議，將為聯邦政府提供資金的期限延長至12月中旬，避免在大選前幾週出現有爭議的政府停擺。
法新社報導，政府資金將於9月底到期，而國會遠未就全年預算達成一致，因此一般預料會通過稱為「持續（撥款）決議」（continuing resolution）的臨時開支法案（Stopgap Spending Bill）。
但共和黨人數週來一直要求任何資金延期提案都必須與選民出示公民身分證明的新要求掛鉤；這是為因應川普毫無根據聲稱美國選舉普遍存在舞弊行為而推動的舉措。
將投票條款與6個月資金延期掛鉤的法案18日在共和黨掌控的聯邦眾議院遭到否決，今天宣布的協議不包括投票條款，且融資期限僅延長至12月20日。
下一屆國會將在新年後不久開議，而下一任總統將於明年1月20日舉行就職典禮。
聯邦參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（ChuckSchumer）在聲明中表示：「雖然我很高興兩黨談判很快就達成沒有削減和毒丸（poison pill）條款的政府資金協議，但同樣的協議本可以在兩週前達成。」
眾院預計本週表決的這項法案，還將為美國特勤局（US Secret Service）額外提供2.31億美元，在川普兩次遭暗殺未遂後，大幅增加特勤局預算。
此外，法案也替總統就職大典維安提供4700萬美元的額外資金。
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