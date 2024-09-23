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買凶殺人3人慘陪葬！美阿拉巴馬鬧區槍擊釀4死 非隨機犯案

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國阿拉巴馬州22日晚間發生槍擊，造成4人死亡、17人受傷。圖為現場受害者倒臥在地。路透
美國阿拉巴馬州22日晚間發生槍擊，造成4人死亡、17人受傷。圖為現場受害者倒臥在地。路透

美國阿拉巴馬州22日晚間發生槍擊，多名槍手朝人群開槍，現場找到超過100個彈殼，造成4人死亡、17人受傷。當局初步調查顯示，這起槍擊案是買凶殺人，目標是其中一名死者，警方目前尚未逮捕任何嫌犯。

美聯社報導，這起槍案發生在22日晚間11時左右，當時多名槍手在伯明罕市（Birmingham）一處鬧區開槍掃射人群，隨後迅速駕車逃逸。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伯明罕警察局長瑟蒙德（Scott Thurmond）表示，調查顯示這起事件是有人出錢買凶殺人，目標是其中一名死者，但大範圍掃射殃及許多無辜民眾。

除此之外，現場找到超過100個彈殼，推測槍手非法將槍械改造成全自動武器，「不到60秒就能把半自動手槍和步槍改成全自動武器」。

當局尚未逮捕任何嫌犯，將與聯邦調查局（FBI）等機構合作調查，同時呼籲知情者提供線索，匿名舉報者有機會獲得最高5000美元獎金，相當於台幣16萬元。

殺人 美國

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