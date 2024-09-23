亞洲人在紐約時裝秀 台設計師舞蹈家創作齊聚

紐約的亞洲文化組織「亞洲人在紐約」今天在紐約華僑文教服務中心舉行時裝秀暨舞蹈演出，設計師陳科維、陳凱婷與舞蹈家簡珮如共同展演新作。

「亞洲人在紐約」（AsianInNY）是促進亞洲時尚、藝術與文化的流行平台，每年都會以台灣流行設計師為主題舉辦服裝秀，今年首度在嶄新的紐約華僑文教服務中心舉行，吸引包括台裔紐約州參議員劉醇逸（John C. Liu）等社群領袖到場。

活躍於演藝圈與設計界的陳科維（Alexander KingChen）展出未來感十足的新作，並與瑪莎．葛萊姆舞團（Martha Graham）前首席舞者簡珮如共同創作舞作，搭配模特兒演出。

設計師陳科維將新作以人生各階段區分，加入簡珮如與模特兒的舞蹈演繹極富特色。他說：編排人生中每個重要角色，裡面故事其實是有順序的，講一個人，例如我小時候很想學芭蕾舞，但是沒有去學，但簡珮如本身就是芭蕾舞者，所以是用很多不同元素拚成很多故事。」

「每個角色不管是在美國的台灣人，或是美國人、亞洲人，生命都有不同階段重要的人。」

陳科維的作品廣受一線明星捧場，關穎、范冰冰都曾穿著他的禮服參加影展等活動。歌手蔡依林、蕭亞軒和張韶涵也曾以他的作品風靡舞台。陳科維近期斜槓踏入影視界，拍攝獨立藝術短片。

設計師陳凱婷的新作善用熟悉的印花技巧，將布料立體化，打破身形結構，意識鮮明大膽。這次的創作靈感來自於病榻上的親人。

陳凱婷說，奶奶身體那時有點不太好，服裝的印花都是她的X光片改編而成，象徵希望面對脆弱時，不是不想面對它拋棄它，而是把脆弱整合成身體的一部分，去接受它，與脆弱共存。

活動也加入時尚插畫家與視覺設計師黃致彰（NinaEdwards）的影像創作。

AsianInNY創辦人李孟璇表示：這一次都是用台灣來的設計師，台灣來的妝髮，禮拜四飛到這裡就為了參加活動，模特兒也很多是台灣的，希望利用這次給亞洲人機會，可以讓別人看得見台灣。