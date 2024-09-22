台灣珍奶節吸引萬人 愛情限時批響徹美東「小台北」

年度台灣珍奶節今天在有小台北之稱的馬里蘭州洛克維爾市登場，除了主打台灣美食外，將派駐丹麥的駐美公使鄭榮俊高歌伍佰金曲，邀全場大合唱「愛情限時批」，掀起活動高潮。

由台灣姊妹市協會與洛克維爾（Rockville）姊妹市協會舉辦的台灣珍珠奶茶節上午熱鬧展開，現場可見數攤台灣「國飲」珍奶，其中紐約攤前大排長龍，有民眾好奇詢問，「這是在送免費飲料還是遊樂園抽獎活動嗎」？

刈包、水煎包、炸天婦羅及台式麵包不遑多讓，攤前聚集大批人潮。滿足口腹之欲之餘，主辦單位推出撈魚遊戲，讓大華府地區的台僑一解思念夜市之苦。台灣人公共事務會（FAPA）等台美人團體也搭上這波「珍奶瘋」推廣台灣。

今天的重頭戲還包括台灣流行組曲表演，現場彷彿大型卡拉OK包廂。

鄭榮俊在華府台灣國樂團的伴奏下，不枉費週末苦練，以完美音準高唱「妳是我的花朵」及「愛情限時批」，年輕聽眾尖叫聲不斷，駐美代表處應援團尤其高分貝，也有高齡聽眾忘情走到台前隨音樂起舞，嗨翻這座台美人數眾多的城市。

「我想讓全世界的人知道珍奶是台灣的代名詞」，台灣姊妹市協會副會長黃凱峰對中央社說。

他表示，珍奶是台灣發明，也由台灣發揚光大，如今珍奶成為全球知名飲品，他想藉由舉辦台灣珍珠奶茶節讓外界對台灣有更深刻認識。

黃凱峰指出，洛克維爾市與宜蘭市2019年建立姊妹市關係，因此宜蘭復興國中舞蹈隊演出也是今天的亮點之一。

台灣珍珠奶茶節今年邁入第5個年頭，規模年年擴大。黃凱峰說，今年首次有烏克蘭非營利組織共襄盛舉，也有以香港為主題的攤位，及客家同鄉會全力支援，「紐約及紐澤西的台灣人都專程開車下來擺攤，我們的活動越辦越大」。

他表示，前幾年參與的人數約6000至7000人，今年目前評估超過1萬人湧入。

台僑翁珮笭及瓦萊麗（Valerie）幾乎每年都來，兩人認為美國仍有人將台灣及泰國搞混，珍奶節能強調台灣獨特性，也能凝聚台僑，就算沒有為籌辦活動出力，也一定到場支持。